A 55 anni mi sono innamorata di un uomo di 15 anni più giovane… e ho scoperto una verità sconvolgente





Avevo 55 anni e la mia vita era un disastro. Il mio matrimonio era finito, la mia famiglia si era sgretolata. L’unica cosa che mi teneva ancora in piedi era il romanzo che stavo scrivendo.





Un giorno la mia migliore amica, Lana, si presentò alla porta.

«Basta così,» disse. «Andiamo alle isole. Hai bisogno di una pausa. Un po’ di divertimento ti farà bene!»

E io, stanca di tutto, pensai: Perché no?

Fu lì che comparve Eric. Bello, intelligente, dolce e terribilmente affascinante — aveva tutto. Sapevo che la differenza d’età era ridicola, ma chi se ne importa? Non riuscivo a resistergli. Quella notte fu magica, la più intensa da anni. Pensai che, finalmente, stesse iniziando una nuova vita.

Ma la mattina dopo?

Eric era sparito.

E con lui… anche il mio romanzo.

Sul mio laptop non c’era più nulla. Tutto il mio lavoro, cancellato. Presa dal panico, corsi nella stanza di Lana, ma mi bloccai sulla soglia.

Dall’interno, una voce familiare.

Eric: «Dobbiamo solo proporlo all’editore giusto.»

Lana: «Lei non capirà nemmeno cosa l’ha colpita.»

Mi aggrappai allo stipite, il cuore in gola. No. Non poteva essere vero.

Eric e Lana. Insieme. E stavano parlando del mio libro.

Mi sentii mancare. Avrei dovuto entrare, urlare, affrontarli. Ma rimasi lì, immobile, incapace di accettare ciò che stavo ascoltando.

Lana rise, leggera, quasi divertita.

«È così ingenua, Eric. Crede davvero che questa sia una storia d’amore. Dio, probabilmente stamattina pensava che fossi quello giusto.»

Eric ridacchiò. «Scrive bene, glielo concedo. Ma è sbadata. Lasciare il portatile aperto? Ce l’ha praticamente regalato.»

Ogni parola fu una pugnalata. Tutte le notti insonni, le riscritture, le emozioni — tutto quello che avevo creato era mio. Mio. E loro volevano rubarmelo.

No. Non gliel’avrei permesso.

Tornai nella mia stanza e presi il telefono con le mani che tremavano. Controllai il cloud. Niente. Nessuna copia di backup. Maledizione. Avevo salvato tutto solo sul computer. Un errore da principiante.

Chiamai subito la reception.

«Mi serve la sicurezza alla stanza 312. Subito.»

«C’è un problema, signora?»

«Sì. Mi hanno rubato qualcosa, e sono lì dentro adesso.»

Pochi minuti dopo, la sicurezza bussò alla loro porta. Io osservavo dal corridoio.

Lana aprì, in vestaglia, con un sorriso impeccabile.

«Rubato? Oh cielo, deve esserci un errore.»

Eric comparve alle sue spalle, fingendo sorpresa.

«Che succede?»

Uscii nel corridoio. «Sai benissimo di cosa si tratta, Eric. Dov’è il mio libro?»

Lui irrigidì la mascella, poi fece spallucce.

«Libro?»

Lana sospirò teatralmente.

«Davvero ci accusi di questo? Hai qualche prova?»

Prova. Sapevo che non ne avevo.

«Controllate i loro dispositivi!» dissi alla guardia. «Se hanno copiato i miei file, li troverete lì.»

Eric, troppo calmo, porse il telefono. «Prego. Non abbiamo nulla da nascondere.»

La sicurezza controllò i loro dispositivi. Niente. Nessun file, nessuna e-mail, nessuna traccia.

Mi sentii crollare dentro.

Lana sorrise trionfante.

«Visto? Accusa infondata. Aspetto le tue scuse.»

Avrei voluto urlare. Loro mentivano, lo sapevo. Ma come dimostrarlo?

Quando la sicurezza se ne andò, Lana si avvicinò e sussurrò:

«Avresti dovuto stare più attenta.»

Eric aggiunse con un mezzo sorriso:

«Meglio fortuna la prossima volta, tesoro.»

Mi lasciarono lì, tremante di rabbia.

Quella notte non chiusi occhio. Pensai e ripensai a ogni dettaglio, finché un’idea mi attraversò la mente.

Non avevano copiato i file. Li avevano spostati.

Probabilmente su una chiavetta USB. Nessuna traccia digitale.

Dovevo riprendermeli.

Alle tre del mattino uscii in silenzio dalla mia stanza. Sapevo che Lana dormiva profondamente, come sempre. Eric? Non ne avevo idea.

Aprii la loro porta con una tessera che avevo preso di nascosto dalla borsa di Lana.

Click.

Entrai. Il buio totale. Il respiro lento di Lana riempiva la stanza.

Mi mossi piano, scandagliando con gli occhi ogni angolo.

La borsa di Eric era su una sedia. La aprii. Vestiti, portafoglio… poi qualcosa di liscio e rigido.

Una chiavetta.

Presi fiato. Ce l’ho.

Feci per uscire, ma il pavimento scricchiolò. Mi bloccai.

Eric si mosse, mormorò qualcosa… poi tornò a dormire.

Scivolai fuori e richiusi la porta.

In camera, infilai la chiavetta nel portatile.

Ti prego…

Eccolo. Il mio romanzo. Parola per parola.

Lo copiai su più dispositivi, lo inviai via e-mail a me stessa, e poi cancellai tutto dalla chiavetta.

Ma non era finita lì.

La mattina dopo scesi nella hall dell’hotel. Eric e Lana erano a colazione, ridendo come se nulla fosse.

Mi avvicinai, lasciai cadere la chiavetta sul tavolo.

«L’avete dimenticata.»

Lana impallidì. Eric smise di sorridere.

«Ah, e un’altra cosa,» dissi con calma. «Ieri sera ho mandato una mail a tutti i principali editori. Ho raccontato di due truffatori che cercano di rubare manoscritti per spacciarli come propri. Ho citato i vostri nomi.»

Eric mi fissò. «Stai bluffando.»

«Provaci.»

Lana balzò in piedi, furiosa. «Tu—»

Alzai una mano. «Non sprecare fiato. Hai perso.»

E me ne andai.

Quella volta, avevo vinto io.



