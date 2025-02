A C’è Posta Donato non riesce a perdonare la figlia America e la moglie Mirella: “Non ci rispetta, mi ha attaccata”

America cerca di riavvicinarsi a suo padre Donato dopo sette anni di silenzio, ma la situazione tra loro resta tesa a causa di Mirella, la sua nuova compagna.

Nella puntata di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, America, accompagnata dal marito Gennaro, ha cercato di riavvicinarsi al padre Donato, con cui non ha più alcun tipo di rapporto da sette anni. La causa della separazione familiare sembra essere la compagna di Donato, Mirella, che non ha mai accettato la ragazza.





“Da quando Mirella è entrata nella tua vita, tutto è cambiato”, ha dichiarato America, in lacrime, cercando di esprimere il suo desiderio di riavvicinarsi al padre. La giovane ha raccontato di come il suo dolore fosse stato ignorato, mentre il padre sembrava concentrato solo su quello che stava vivendo con la nuova compagna. America ha anche spiegato che, nonostante fosse accusata di aver truffato la famiglia, lei non avrebbe mai compiuto un atto del genere. “So che soffri come soffro io, abbiamo lo stesso sangue”, ha continuato, chiedendo al padre perché non volesse continuare a essere il suo genitore, nonostante le divergenze con Mirella.

Un episodio che ha allontanato ulteriormente padre e figlia

Il conflitto familiare si è intensificato quando, a causa di un contratto con Vodafone, America si è trovata in difficoltà economiche e ha chiesto l’aiuto del padre come garante. Da lì, la situazione è degenerata, con Mirella accusata di dire ad America “Sei la rovina di tuo padre”. Tuttavia, Mirella ha negato questa accusa, difendendo il suo comportamento.

Donato, pur esprimendo il suo disappunto, ha dichiarato di volere rispetto. “Voglio rispetto”, ha affermato, spiegando che America non aveva mai avuto rispetto per lui e sua moglie, Mirella. La situazione è diventata così tesa che Donato ha ammesso di dover scegliere tra la moglie e la figlia. “Posso fare pace? Per me è difficile”, ha risposto, ribadendo che la ferita era troppo profonda e che, nonostante i tentativi di Maria De Filippi, non era disposto a riaprire la busta e a dare una seconda possibilità a sua figlia.

Conclusione e il desiderio di America

La discussione si è conclusa con America, in lacrime, che dichiarava: “Da te non voglio una casa, non voglio una macchina, non ce la faccio più”. Ma le parole di Donato non sono cambiate, e il dolore della giovane è rimasto intatto. Il conflitto tra i due rimane ancora irrisolto, con un padre che non ha saputo perdonare la figlia e una ragazza che non riesce a superare il suo rifiuto.