​​


FacebookWhatsApp

a fuga rocambolesca: cittadino ucraino in salvo, i suoi inseguitori sbagliano a spingere il cancello

Emanuela B.
30/08/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Si condivide un video proveniente dall’Ucraina, che mostra un episodio singolare: alcuni reclutatori, nel tentativo di aprire un cancello, lo spingono anziché tirarlo. Un episodio curioso, considerando la nota abilità del Presidente Zelensky nei tiri. (VIDEO)





FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti