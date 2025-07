A Pesaro, una donna è stata trovata gravemente ferita in un agriturismo, con un coltello da cucina conficcato in gola.

Un giallo si è verificato a Pesaro, dove una donna è stata trovata con un coltello da cucina conficcato in gola all’interno di un agriturismo. La donna, di circa 50 anni, si trova attualmente in gravi condizioni ma cosciente all’ospedale Torrette di Ancona. Le indagini sono in corso.





La donna è stata trovata ieri in un mare di sangue, con un coltello da cucina conficcato nella parte destra del collo. Nonostante la gravità della ferita, non è in pericolo di vita.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna a terra, in un mare di sangue, con il coltello ancora conficcato nel collo. La ferita, molto profonda, aveva provocato una massiccia perdita di sangue, ma nonostante ciò la donna era cosciente.

Le manovre di emergenza sono proseguite per diversi minuti, nel tentativo di contenere la perdita di sangue prima del volo verso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La donna è rimasta vigile durante tutto il trasporto e, una volta arrivata al pronto soccorso, è stata stabilizzata.

Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Urbania sono intervenuti all’agriturismo per avviare gli accertamenti del caso. Il titolare della struttura e gli ospiti presenti in quel momento sono stati sentiti per ricostruire i minuti precedenti al ritrovamento e raccogliere eventuali elementi utili. Le indagini sono in corso e non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella del gesto autolesionistico.