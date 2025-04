Abusa della moglie incinta e la obbliga a lavarsi con candeggina: “Così capisci cosa vuol dire morire”

Un uomo di cinquantotto anni è stato condannato dal Tribunale di Roma a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver perpetrato violenze gravi nei confronti della moglie incinta. Oltre agli abusi fisici e psicologici sulla coniuge, l’imputato avrebbe anche costretto i loro due figli, di due e cinque anni, a giocare con una pistola. La donna, dopo aver subito ripetuti maltrattamenti, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, portando alla sua condanna.





Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli atti di violenza da parte dell’imputato sono iniziati nel 2017. L’uomo trattava la moglie come una sua proprietà, impedendole di uscire di casa, di contattare i familiari e di prendersi cura di sé stessa. In un episodio particolarmente inquietante, sospettando che la moglie avesse incontrato qualcuno, l’ha costretta a lavarsi con cinque litri di candeggina, dicendole che doveva “purificarsi”.

Le violenze non si sono limitate solo agli abusi fisici. L’imputato ha anche minacciato la moglie con un coltello, dicendole: “Vuoi vedere cosa si prova a morire?”. La donna non aveva accesso a un telefono né poteva lavorare, vivendo in una situazione di totale isolamento e paura. Le indagini hanno rivelato che l’uomo non solo maltrattava la moglie, ma anche i figli, picchiandoli con un bastone e costringendoli a lavarsi con acqua fredda. Inoltre, obbligava i bambini a uscire senza giacca né scarpe, anche durante l’inverno.

Queste violenze sono continuate senza sosta fino a quando la donna, dopo aver accumulato sufficiente coraggio, ha deciso di denunciare il marito. La denuncia ha avviato un’indagine che ha portato alla sua condanna e ha permesso alla donna e ai suoi figli di trovare un rifugio sicuro. Attualmente, la donna vive in una casa famiglia con i suoi due figli, mentre l’uomo, ora condannato, dovrà scontare la pena inflittagli per le sue azioni.

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante passo nella lotta contro la violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire molte famiglie. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica e per garantire che le vittime di abusi possano ricevere il supporto necessario per uscire da situazioni di violenza.

Le testimonianze delle vittime sono fondamentali per portare alla luce questi crimini e per garantire che gli aggressori siano perseguiti. È essenziale che le donne e gli uomini che subiscono violenze domestiche sappiano di non essere soli e che esistono risorse e supporti disponibili per aiutarli a ricostruire le loro vite.

In questo caso, la denuncia della donna ha avuto un impatto significativo, non solo per la sua sicurezza e quella dei suoi figli, ma anche per la consapevolezza collettiva riguardo alla gravità della violenza domestica. La condanna dell’imputato è un segnale che la giustizia può e deve intervenire in tali situazioni, e che le vittime possono trovare la forza di parlare e chiedere aiuto.