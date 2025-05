Accoltella la moglie e poi muore in un incidente: lei migliora, ma resta senza spiegazioni

Una tragedia familiare ha scosso la comunità di San Secondo Parmense, piccolo centro della Bassa Parmense, dove una donna è stata vittima di un’aggressione da parte del marito lo scorso 2 maggio. L’uomo, dopo averla accoltellata più volte, è morto poco dopo in un incidente stradale mentre era probabilmente in fuga. La donna, inizialmente in condizioni critiche, è ora fuori pericolo e sarà presto dimessa dall’ospedale.





L’allarme è stato lanciato dai figli minorenni della coppia, che, terrorizzati, si sono rifugiati presso una vicina di casa. È stata quest’ultima a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112, permettendo così l’intervento immediato dei soccorsi. La donna, che aveva riportato gravi ferite al collo, al torace e all’avambraccio, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un elicottero. Dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di rianimazione, le sue condizioni sono migliorate progressivamente.

Nel frattempo, i carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione i dettagli dell’accaduto. Rimane ancora oscuro il motivo che avrebbe spinto l’uomo a compiere un gesto così violento. Durante le indagini, la moglie, ascoltata dagli investigatori mentre si trovava ancora ricoverata, non è stata in grado di fornire spiegazioni sul comportamento del marito. Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti o episodi di violenza domestica nella loro famiglia, ma ulteriori verifiche saranno necessarie per chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’aggressore, dopo aver lasciato l’abitazione familiare, è salito in auto e poco dopo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita sul colpo. Anche altre due persone sono state coinvolte nello scontro, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Nonostante i miglioramenti fisici della donna e il ritorno alla normalità per i figli, il caso lascia aperti numerosi interrogativi. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere cosa possa aver scatenato la furia dell’uomo. Al momento non ci sono elementi che indichino una lite o un evento scatenante immediato prima dell’aggressione. Anche la stessa vittima ha dichiarato agli investigatori di non riuscire a spiegare il comportamento del marito: “Non so cosa sia successo, non riesco a capire.”

La comunità di San Secondo Parmense è ancora sotto shock per l’accaduto. Questo tragico episodio evidenzia quanto sia importante continuare a sensibilizzare sul tema della violenza domestica e sui segnali che potrebbero indicare situazioni di rischio all’interno delle famiglie. Gli inquirenti proseguiranno con le indagini per fare piena luce su quanto accaduto e fornire risposte a una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti.

Mentre la donna si prepara a tornare dai suoi figli, resta forte il senso di sgomento per una tragedia che ha colpito una famiglia apparentemente senza segnali premonitori. La speranza è che le indagini possano chiarire ogni aspetto di questa drammatica vicenda e portare a una maggiore consapevolezza sull’importanza di prevenire situazioni simili in futuro.