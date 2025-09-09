Adani e Rimedio, siparietto in diretta Rai durante Israele-Italia: “Pranzo al sacco? Cosa c’entra?”





La sfida tra Israele e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si è trasformata in un vero spettacolo calcistico, con un finale al cardiopalma che ha visto gli Azzurri prevalere per 5-4. A rendere ancora più memorabile la serata, ci ha pensato Daniele Adani, ex calciatore e attuale commentatore Rai, che durante la telecronaca ha regalato momenti di puro entusiasmo e ironia.





L’episodio più discusso è avvenuto dopo il gol decisivo di Sandro Tonali al 91°. In preda all’euforia, Adani ha esclamato: “In area di rigore c’è il pranzo al sacco! Ma che partita è?”, una frase che ha colto di sorpresa il suo collega, Alberto Rimedio, il quale ha reagito con un misto di divertimento e incredulità: “Ma che c’entra il pranzo a sacco?”. Il commento ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori e generato discussioni sui social media.

La gara, già di per sé emozionante, ha avuto un crescendo incredibile negli ultimi dieci minuti. Dopo il gol di Giacomo Raspadori all’81°, che sembrava aver chiuso l’incontro sul 4-2, l’Italia ha rischiato grosso. Un’autorete di Alessandro Bastoni all’87° ha riaperto i giochi portando il punteggio sul 4-3, e poco dopo, al 89°, il gol di Dor Peretz per Israele ha fissato il momentaneo pareggio sul 4-4. Quando tutto sembrava ormai compromesso, è arrivata la rete decisiva di Tonali, che ha regalato agli Azzurri una vittoria fondamentale.

Nel post-partita, Adani ha chiarito il significato della sua espressione colorita, spiegando che si trattava di un modo ironico per descrivere l’atmosfera caotica nell’area di rigore durante gli ultimi minuti della gara. “È pranzo al sacco perché sembra che nell’area di rigore ci sia una gita scolastica. Non difende nessuno, Alberto! Succede di tutto”, ha dichiarato l’opinionista Rai. La sua enfasi nel raccontare l’incontro è stata tanto apprezzata quanto criticata per il tono sopra le righe.

La reazione di Rimedio, che ha cercato di mantenere un tono più sobrio, non è riuscita a contenere l’entusiasmo del collega. “Tu dovresti dire che non ci sono più i difensori di una volta”, ha scherzato Adani, sottolineando le difficoltà difensive incontrate da entrambe le squadre durante la partita.

La vittoria contro Israele rappresenta un passo importante per l’Italia nel percorso verso i Mondiali 2026, ma la prestazione difensiva degli Azzurri solleva interrogativi. Concedere quattro gol e rischiare il pareggio in pieno recupero evidenzia problemi che il tecnico dovrà affrontare nelle prossime gare. Nonostante ciò, il successo permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione.

L’episodio della telecronaca, sebbene marginale rispetto all’importanza della partita, è diventato uno dei momenti più commentati della serata. La spontaneità di Adani e la sua capacità di trasmettere emozioni hanno diviso gli spettatori tra chi ne apprezza lo stile coinvolgente e chi lo considera eccessivo per una trasmissione televisiva nazionale.

La gara tra Israele e Italia sarà ricordata non solo per il risultato rocambolesco, ma anche per la telecronaca vivace e imprevedibile che l’ha accompagnata. Con cinque gol segnati dagli Azzurri e altrettanti momenti di tensione, la partita si è trasformata in una montagna russa emotiva per giocatori e tifosi. Il commento di Adani, con la sua esclamazione sul “pranzo al sacco”, si inserisce perfettamente nel quadro di una serata fuori dagli schemi.



