Addio a Anna Matscher, la chef stellata che ha incantato Tesimo con il suo talento culinario a soli 63 anni

Il mondo della ristorazione piange la perdita di Anna Matscher, chef autodidatta e stellata, scomparsa all’età di 63 anni dopo una breve malattia. Con la sua passione per la cucina locale di alta qualità, gestiva con la sua famiglia il noto ristorante “Zum Löwen” a Tesimo.





Nel 1997, Anna Matscher ha ricevuto una stella Michelin, diventando la prima e finora unica donna della regione a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Inoltre, è stata nominata cuoca dell’anno in Alto Adige dalla guida Gault&Millau-Genussguide. Originaria di San Candido, inizialmente aspirava a diventare massaggiatrice, un percorso che non prevedeva il mondo della ristorazione. Come racconta sul sito del suo ristorante: “La mia ha repentinamente deviato verso Vienna, dove all’età di 18 anni ho appreso la professione di massaggiatrice. E così, inavvertitamente, ho trovato la mia vera strada. Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione”.

Nel suo sito, Anna condivideva la sua passione per il buon cibo e il vino con il marito, il quale aveva lasciato il lavoro in banca per diventare sommelier. Insieme alla figlia, hanno trasformato una locanda di Tesimo in un ristorante gourmet stellato, realizzando il sogno di una vita.

Anna Matscher è stata anche autrice di libri di cucina e organizzava corsi culinari. Il ristorante “Zum Löwen” ha chiuso temporaneamente a causa della malattia della chef, ma è previsto che riapra a breve, seguendo il motto: “Siamo tornati – meno elaborati, ma altrettanto buoni”.

La notizia della morte di Anna Matscher ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media: “L’Alto Adige perde una personalità eccezionale”. La sua eredità nel mondo della gastronomia rimarrà viva nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di assaporare le sue creazioni culinarie e di apprendere dalla sua passione.

La chef era nota per la sua abilità nel combinare ingredienti locali con tecniche innovative, creando piatti che riflettevano la cultura gastronomica della sua terra. La sua dedizione alla cucina e il suo impegno per la qualità hanno reso “Zum Löwen” un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola.

Negli anni, Anna ha contribuito a elevare la cucina dell’Alto Adige, portando l’attenzione su prodotti freschi e di stagione. La sua filosofia culinaria si basava sull’idea che la cucina dovesse essere un’esperienza condivisa, un momento di convivialità che unisse le persone attorno a un tavolo.

In un settore in continua evoluzione, la figura di Anna Matscher rappresentava un faro di ispirazione per molti giovani chef e appassionati di gastronomia. La sua storia è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari, trasformando un sogno in realtà.