Aereo in fiamme prima del decollo, momenti di panico su un volo di linea negli Usa: “Un tonfo, poi un lampo arancione”

Momenti di apprensione si sono verificati all’aeroporto internazionale di Orlando, negli USA, quando un volo di linea della Delta Air Lines ha preso fuoco mentre si preparava al decollo. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, poco prima che l’aereo, un Airbus A330, iniziasse il suo viaggio verso Atlanta con circa duecento passeggeri a bordo.





L’episodio ha avuto inizio mentre l’aereo rullava sulla pista. Immediatamente dopo che le fiamme sono divampate, gli assistenti di volo hanno attivato le procedure di emergenza, aprendo le porte e attivando gli scivoli per l’evacuazione. Grazie alla prontezza dell’equipaggio, tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza e non sono stati segnalati feriti né tra i viaggiatori né tra i membri dell’equipaggio.

Testimonianze di passeggeri presenti a bordo hanno descritto la scena. Un viaggiatore ha raccontato a News6: “Sembrava un forte tonfo. Pensavamo che qualcuno stesse mettendo un bagaglio sotto l’aereo o qualcosa del genere e poi abbiamo visto un lampo arancione”. Questo commento evidenzia il panico iniziale che ha accompagnato la situazione.

La Delta Air Lines ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusa per l’accaduto, esprimendo gratitudine per la collaborazione dei passeggeri. La compagnia ha anche confermato che il suo team di manutenzione ispezionerà l’aereo per identificare la causa dell’incendio. Secondo le informazioni fornite dalla compagnia aerea, il rogo sarebbe stato originato dal tubo di scarico di uno dei motori.

L’aeroporto internazionale di Orlando ha comunicato che l’incendio è stato contenuto e successivamente spento dai vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono stati evacuati tramite gli scivoli di emergenza, un’azione che ha contribuito a garantire che nessuno rimanesse ferito. Dopo l’evacuazione, i passeggeri sono stati riportati al terminal, dove hanno ricevuto assistenza per imbarcarsi su altri voli.

Il volo 1213, che avrebbe dovuto decollare da Orlando per Atlanta, aveva a bordo oltre ai passeggeri, anche due piloti e dieci assistenti di volo. La prontezza dell’equipaggio e la rapidità delle manovre di evacuazione hanno evitato conseguenze tragiche. Gli assistenti di volo, seguendo le procedure di emergenza, hanno dimostrato grande professionalità nel gestire la situazione critica.

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza aerea e sull’importanza delle procedure di emergenza. Gli aeroporti e le compagnie aeree sono costantemente impegnati a garantire la sicurezza dei passeggeri, e questo evento ha messo in evidenza l’efficacia delle misure di sicurezza in atto. La rapidità con cui il personale di bordo ha reagito ha sicuramente contribuito a prevenire un potenziale disastro.

In seguito all’evacuazione, i passeggeri sono stati assistiti per trovare alternative di viaggio, mentre le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. La sicurezza dei voli commerciali è una priorità assoluta, e questo episodio sottolinea l’importanza della preparazione e della formazione continua per il personale di bordo.