Affari tuoi, Giorgia e Chiara dall’Abruzzo contro il Dottore: “Sogniamo di viaggiare e continuare a studiare”





Sabato 13 settembre, la trasmissione Affari tuoi ha visto protagoniste le gemelle Giorgia e Chiara, provenienti da Avezzano, in Abruzzo. Le due concorrenti, che svolgono rispettivamente le professioni di parrucchiera e farmacista, hanno iniziato il loro gioco con grande entusiasmo. Hanno scelto il pacco numero 12, che si è rivelato contenere solo 5 euro, ma hanno deciso di cambiarlo con il pacco numero 10, un numero che per loro ha un significato speciale.





Il conduttore Stefano De Martino ha commentato l’entrata delle gemelle in gioco, esclamando: “Due gemelle contro il Dottore.” Nonostante le generose offerte del Dottore, Pasquale Romano, le concorrenti hanno mantenuto la loro fiducia nel pacco numero 10, rifiutando anche un’offerta di 30mila euro. La loro determinazione sembrava premiarli, ma il finale ha riservato una sorpresa inaspettata.

Giorgia, 29 anni, lavora come parrucchiera specializzata in capelli ricci e collabora con i genitori nel salone di famiglia. Chiara, invece, è una farmacista laureata che attualmente si sta specializzando in Farmacia Ospedaliera. Entrambe hanno espresso i propri sogni e desideri riguardo ai premi in palio. Giorgia ha dichiarato: “A me piacerebbe iniziare a viaggiare,” mentre Chiara ha sottolineato l’importanza di ricevere un supporto economico per proseguire i suoi studi: “Io vorrei continuare il mio percorso di studi con una leggerezza economica diversa, alleggerendo anche i miei genitori che mi sostengono da tanti anni.”

Durante il gioco, le gemelle hanno affrontato un inizio difficile, con l’apertura di pacchi che contenevano cifre elevate come 100mila e 200mila euro. Nonostante ciò, hanno deciso di mantenere il pacco 12, non lasciandosi influenzare dalle offerte del Dottore. Con il proseguire del gioco, il Dottore ha offerto 25mila euro, ma le concorrenti hanno rifiutato. In seguito, hanno aperto pacchi contenenti 50mila euro e 10mila euro, aumentando ulteriormente la tensione.

Dopo aver cambiato il pacco numero 12 con il pacco numero 10, la situazione sembrava favorevole. Tuttavia, il pacco 12 conteneva solo 5 euro, una rivelazione che ha colto di sorpresa le gemelle. Quando il Dottore ha offerto 30mila euro, le concorrenti hanno nuovamente rifiutato, mostrando una determinazione che ha caratterizzato tutta la loro partecipazione. Anche un’offerta successiva di 35mila euro è stata declinata.

La tensione è aumentata quando le gemelle hanno pescato un pacco contenente 300mila euro. Arrivate alle battute finali, hanno trovato il pacco con 30mila euro e uno con 75mila euro. Nonostante le pressioni, le gemelle hanno deciso di mantenere il pacco numero 10, che si è rivelato contenere 30mila euro, una cifra inferiore rispetto a quanto sperato.

La puntata ha messo in evidenza non solo le scelte strategiche delle concorrenti, ma anche il loro legame e la fiducia reciproca. La storia di Giorgia e Chiara ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come la determinazione e la fede nei propri numeri fortunati possano influenzare il corso del gioco. La loro esperienza in Affari tuoi rimarrà un ricordo significativo, sia per loro che per i telespettatori.



