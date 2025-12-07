Aggredita e seviziata al parco al mattino: arrestato 26enne gambiano





Nella tarda mattinata di venerdì 5 dicembre 2025, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 26enne del Gambia accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una donna colta di sorpresa su un sentiero ciclo-pedonale isolato nella periferia di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena.





L’aggressore, nascosto tra la vegetazione folta lungo il percorso noto come ciclovia del Rio Melo, ha balzato addosso alla vittima – una donna sui 50 anni – mentre faceva jogging in un’area poco frequentata. L’ha trascinata con violenza in un cespuglio vicino, ignorando le sue disperate difese, e ha perpetrato l’abuso sessuale.

Sconvolta e ferita, la donna ha contattato immediatamente i carabinieri dal luogo dell’aggressione, fornendo una descrizione precisa del fuggitivo, inclusa una ferita alla mano causata dalle sue unghie durante la colluttazione. Trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena, i medici le hanno diagnosticato diversi giorni di prognosi per contusioni e traumi diffusi. Secondo dati Istat 2025, circa il 31,9% delle donne italiane tra 16 e 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nella vita, con stupri e tentati stupri che colpiscono il 3,5% del totale, pari a oltre 700mila casi.

Le operazioni di ricerca, mobilitando pattuglie multiple e un elicottero del Nucleo Carabinieri di Forlì, si sono concentrate nelle zone rurali limitrofe. In appena un’ora, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il sospettato accovacciato in un capanno rustico a un chilometro dal sito, pronto per l’arresto. Ulteriori indagini rivelano che il giovane è anche indagato per palpeggiamenti su un’altra runner della zona, episodio già segnalato in precedenza alla stazione locale.

Il sostituto procuratore di Forlì ha disposto il trasferimento in casa circondariale in attesa della convalida dell’arresto. Casi analoghi di aggressioni durante jogging si sono verificati di recente, come a Locate Triulzi vicino Milano, dove un’impiegata è stata vittima di un simile agguato nei campi.



