Meloni alla serata iniziale di Sanremo 2026? Se confermata, sarebbe un debutto storico





La Premier Giorgia Meloni sta considerando la possibilità di partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo, un evento che rappresenterebbe un’eccezione storica, poiché mai prima d’ora un presidente del Consiglio ha preso parte a questa manifestazione in qualità di ospite. La serata di apertura è fissata per il 24 febbraio, e secondo quanto riportato da La Stampa, Meloni potrebbe trovarsi in prima fila per assistere al Festival della canzone italiana. Tuttavia, la conferma della sua presenza è ancora in fase di definizione, poiché ci sono questioni logistiche da risolvere.





Un elemento chiave nella decisione della Premier riguarda un possibile viaggio a Kiev in concomitanza con l’anniversario dell’invasione russa. Meloni ha valutato l’opzione di recarsi nella capitale ucraina, ma questa decisione dipende dall’evoluzione dei negoziati di pace in corso a Ginevra, con la speranza che le condizioni possano migliorare rispetto alla situazione attuale, considerata critica.

Nel frattempo, secondo quanto riportato, sarebbero in corso discussioni tra Palazzo Chigi e gli organizzatori del Festival per predisporre un adeguato dispositivo di sicurezza per la Premier. È probabile che Meloni scelga di sedere in platea, un approccio strategico volto a raggiungere un pubblico diverso rispetto a quello abituale. Come evidenziato da La Stampa, l’obiettivo sarebbe quello di “intercettare un pubblico diverso” che possa rivelarsi un “potenziale ago della bilancia per il referendum sulla separazione delle carriere”.

È importante notare che non ci sono precedenti di un presidente del Consiglio presente al Festival di Sanremo. L’unico politico ad apparire in video durante la manifestazione è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2023, un evento che ha segnato una novità dopo anni di assenza di figure politiche di alto profilo. Nemmeno l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, durante i suoi mandati, ha mai partecipato come ospite a Sanremo, sebbene nel 1995 abbia effettuato un collegamento telefonico durante una trasmissione legata al festival.

La presenza di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo potrebbe rappresentare un tentativo di avvicinarsi a un pubblico più ampio e diversificato, utilizzando una piattaforma popolare per comunicare direttamente con i cittadini. Questo approccio potrebbe rivelarsi particolarmente strategico in vista di temi politici attuali, come la separazione delle carriere, che richiedono un coinvolgimento attivo e un dialogo con l’elettorato.

In attesa di conferme ufficiali, l’eventualità che Meloni possa essere presente al Festival ha già suscitato un notevole interesse mediatico e pubblico. La combinazione di un evento di grande richiamo come Sanremo e la figura di un presidente del Consiglio potrebbe generare un’attenzione senza precedenti, portando la politica direttamente nel cuore di una manifestazione culturale di rilevanza nazionale.

Il Festival di Sanremo, noto per la sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico, potrebbe quindi diventare un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per la comunicazione politica. La decisione finale di Giorgia Meloni riguardo alla sua partecipazione sarà influenzata da molteplici fattori, inclusi gli sviluppi internazionali e le dinamiche interne.



