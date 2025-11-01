Ai funerali di Evan Delogu, accanto ad Andrea anche Ema Stokholma e Nikita Perotti





Nel pomeriggio di ieri, il piccolo cimitero di Bellaria Igea Marina ha accolto centinaia di persone che si sono unite alla famiglia di Evan Oscar Delogu, un ragazzo di 18 anni tragicamente scomparso a causa di un incidente in moto avvenuto mercoledì 29 ottobre. La comunità ha dimostrato un grande sostegno, circondando i familiari in un momento di profondo dolore e incredulità.





Il rito funebre è stato caratterizzato da una cerimonia ortodossa, durante la quale il sacerdote ha officiato con voce emozionata, mentre i fiori bianchi coprivano la bara bianca di Evan. La famiglia, composta dalla madre, dal padre Walter, e dalle sorelle Andrea e Barbara, si è stretta attorno al feretro, visibilmente colpita dalla tragedia. “Evan aiutava suo padre sulla terra, ora aiuterà Dio lassù,” ha detto il sacerdote, esprimendo la commozione di un momento che ha toccato i cuori di tutti i presenti. Un gesto particolarmente toccante si è verificato al termine della cerimonia, quando il suono di una sirena ha risuonato in segno di omaggio, un tributo del 118 al padre di Evan, volontario del soccorso.

Tra i presenti, Andrea Delogu non è riuscita a trattenere le lacrime, trovando conforto nella presenza della sua amica Ema Stokholma, che le ha tenuto la mano durante l’intera cerimonia. Anche Nikita Perotti, il ballerino che accompagna Andrea nel programma “Ballando con le Stelle”, ha partecipato per offrire supporto e vicinanza in questo momento così difficile. Durante il pomeriggio, Milly Carlucci ha inviato un messaggio di cordoglio a Andrea, esprimendo l’abbraccio di tutta la squadra di “Ballando con le Stelle” in diretta a “La Volta Buona”.

Gli amici di Evan, compagni dell’Istituto Alberghiero di Rimini, hanno voluto rendere omaggio al giovane portando fiori bianchi e un cartellone che raffigurava la sua amata moto, il cui uso gli è costato la vita. Il padre ha dichiarato l’intenzione di vendere il veicolo, ritenendolo troppo doloroso da guardare. Durante la cerimonia, seguendo la tradizione ortodossa, è stato compiuto un gesto simbolico: un dolce è stato spezzato e un bicchiere di vino è stato condiviso, rappresentando il legame che continua a esistere tra chi resta e chi se ne va.

L’incidente che ha portato alla prematura scomparsa di Evan ha scosso profondamente la comunità di Bellaria Igea Marina e le persone a lui vicine. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza tra i familiari, gli amici e i conoscenti, che hanno trovato conforto l’uno nell’altro durante questi momenti di lutto. La cerimonia funebre ha rappresentato non solo un momento di addio, ma anche un’opportunità per riflettere sulla vita di Evan, un giovane che aveva tanto da dare.

Il supporto della comunità è stato evidente, con molti che hanno condiviso ricordi e aneddoti su Evan, sottolineando il suo spirito vivace e la sua generosità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, e i familiari hanno espresso gratitudine per la presenza di così tante persone che hanno voluto unirsi a loro in questo momento di dolore.

La vita di Evan è stata celebrata non solo attraverso il rito funebre, ma anche grazie alle testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto. Gli amici hanno voluto ricordarlo come una persona solare, sempre pronta a dare una mano e a portare il sorriso. La perdita di un giovane così promettente ha colpito duramente la comunità, che ora si unisce per sostenere la famiglia in questo difficile percorso di lutto.



