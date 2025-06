Air India offre un risarcimento alle famiglie delle vittime — La risposta di un avvocato al piano di compensazione

La decisione di Air India di fornire un risarcimento immediato alle famiglie delle vittime della recente tragedia aerea ha suscitato alcune critiche da parte di un avvocato.





Ieri, 12 giugno, poco dopo il decollo da un aeroporto di Ahmedabad, nell’India occidentale, un aereo diretto nel Regno Unito con oltre 200 passeggeri a bordo si è schiantato.

Da allora, è stato confermato che solo uno dei 242 passeggeri del volo Air India è sopravvissuto al terribile incidente.

Alla luce di questa tragedia, Air India ha annunciato che fornirà un risarcimento immediato ai parenti delle vittime.

In una dichiarazione del Tata Group, proprietario di Air India, il presidente della compagnia aerea, Natarajan Chandrasekaran, ha affermato:

“Siamo profondamente addolorati per il tragico evento che ha coinvolto il volo Air India 171. Nessuna parola può esprimere adeguatamente il dolore che proviamo in questo momento. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie che hanno perso i propri cari e a coloro che sono rimasti feriti.”

Ha proseguito: “Il Tata Group fornirà 1 crore di rupie [circa 116.000 dollari] alle famiglie di ciascuna persona che ha perso la vita in questa tragedia. Inoltre, copriremo le spese mediche dei feriti e ci assicureremo che ricevano tutte le cure e il supporto necessari. Offriremo anche sostegno per la realizzazione dell’ostello del B J Medical.”

Mentre alcuni hanno espresso sorpresa per la rapidità della risposta di Air India alla catastrofe, l’esperta legale Sarah Stewart ha sottolineato che non si tratta di una pratica insolita.

Sarah, del team di diritto dell’aviazione dello studio Stewarts Law, ha dichiarato a UNILAD:

“Le offerte anticipate di risarcimento non sono insolite, e le abbiamo già viste in passato, ad esempio nel caso della turbolenza su un volo Singapore Airlines. È troppo presto perché le famiglie in lutto prendano in considerazione offerte di risarcimento, anche perché ci sono ancora notizie di sopravvissuti.”

“Quando sarà il momento opportuno, sarà importante che si rivolgano a specialisti legali prima di accettare qualsiasi proposta, poiché potrebbero limitare i propri diritti in futuro. È meglio attendere che le indagini facciano il loro corso, così da comprendere pienamente cosa sia accaduto su quel volo.”

Anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer è intervenuto, insieme ad altri leader stranieri, in merito alla tragedia di ieri.

Il volo era diretto all’aeroporto di Heathrow, Londra, con a bordo 53 cittadini britannici, 169 indiani, sette portoghesi e un canadese.

“Le immagini che arrivano di un aereo diretto a Londra, con molti cittadini britannici a bordo, precipitato nella città indiana di Ahmedabad, sono devastanti,” ha dichiarato Starmer.

“Resto costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione e i miei pensieri sono rivolti ai passeggeri e alle loro famiglie in questo momento così doloroso.”

Nel frattempo, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha scritto su Twitter:

“Oggi ho visitato il luogo dell’incidente ad Ahmedabad. La scena della devastazione è struggente. Ho incontrato funzionari e squadre che stanno lavorando instancabilmente dopo la tragedia. I nostri pensieri sono con coloro che hanno perso i propri cari in questa tragedia inimmaginabile.”

“Siamo tutti sconvolti dalla tragedia aerea di Ahmedabad. La perdita di così tante vite, in modo così improvviso e straziante, lascia senza parole. Sentite condoglianze a tutte le famiglie colpite. Comprendiamo il loro dolore e sappiamo che il vuoto lasciato si farà sentire per molti anni. Om Shanti.”

L’unico sopravvissuto allo schianto è stato Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di 40 anni.