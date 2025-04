Al Bano e Loredana Lecciso svelano in tv: il sorprendente motivo dietro la loro scelta di non sposarsi mai

Durante la puntata di Domenica In del 27 aprile, Al Bano e Loredana Lecciso sono stati ospiti di Mara Venier. La coppia, insieme da venticinque anni, ha parlato apertamente della loro relazione e ha spiegato il motivo per cui non hanno mai formalizzato il loro legame con il matrimonio.





Loredana Lecciso, descrivendo il rapporto con il noto cantante pugliese, ha espresso sentimenti profondi: “Per me Al Bano è una certezza. È una persona a cui voglio veramente tanto bene”. Ha continuato ringraziando Al Bano per essere un punto di riferimento nella sua vita e per quella dei suoi figli. Il loro primo incontro risale a molti anni fa, quando i figli di entrambi, nati da precedenti relazioni, frequentavano la stessa scuola. Mara Venier ha ricordato questo episodio durante l’intervista.

Nel raccontare i primi momenti della loro storia, Al Bano ha svelato un curioso aneddoto: “Loredana ha una sorella gemella, l’ho scoperto dopo. Non capivo perché cambiasse umore”. Questo equivoco iniziale ha caratterizzato l’inizio della loro relazione, che Loredana Lecciso ha descritto come “nata in maniera molto naturale e molto bella”. Ha ricordato con affetto il periodo iniziale della loro storia: “È stato bellissimo il primo periodo perché era veramente nostro, eravamo solo io e lui. È stato un momento intenso”.

Un dettaglio particolare della loro relazione è stato condiviso da Loredana Lecciso, che ha raccontato come Al Bano le portasse enormi mazzi di rose rosse: “Arrivava a casa mia con grandissimi fasci di rose rosse, poi ha smesso perché ha visto che uno di questi l’avevo messo nel bidet per via di mancanza di spazio”. Questo episodio sottolinea l’intimità e la semplicità che caratterizzano il loro legame.

Alla domanda di Mara Venier sul motivo per cui non si siano mai sposati ufficialmente, entrambi hanno dato una risposta che riflette la loro visione del matrimonio. Al Bano ha detto: “Ci siamo sposati tre giorni dopo che ci siamo incontrati, senza bisogno di carte. A che servono?”. Questa affermazione è stata seguita da quella di Loredana Lecciso, che ha spiegato: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero. Non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici però ci scegliamo ogni giorno. E se scegliamo di stare insieme ci sarà un perché”.