Alba Parietti su Biagiarelli e Lucarelli: “Si sposa e poi prende la pensione di reversibilità”, la replica non tarda ad arrivare

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha annunciato che nella primavera del 2026 convolerà a nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli. La coppia celebrerà il matrimonio in un piccolo paese in provincia di Lecce, in Puglia, luogo scelto per quello che promette di essere un evento indimenticabile. La notizia è stata resa pubblica durante la puntata de La vita in diretta, andata in onda il 4 aprile, dove il conduttore Alberto Matano si è congratulato con i futuri sposi, dedicando loro parole affettuose.





Nel corso della trasmissione, Matano ha espresso la sua gioia per l’annuncio, sottolineando la sintonia che lega la coppia, testimoniata anche dalle scene quotidiane dietro le quinte di Ballando con le stelle: “Auguri a Selvaggia e Lorenzo. Il loro è un grande amore. Si vede dalle piccole cose. Dietro le quinte di Ballando io assisto a delle scene bellissime, speciali. Si sposeranno in un piccolo paese bellissimo in provincia di Lecce”. Tuttavia, non tutti gli ospiti della trasmissione hanno accolto la notizia con lo stesso entusiasmo.

La showgirl Alba Parietti, presente in studio, ha commentato l’annuncio del matrimonio con un intervento che ha suscitato polemiche. Pur facendo gli auguri alla coppia, Parietti ha sollevato un tema inaspettato, menzionando la pensione di reversibilità che il futuro marito della giornalista percepirebbe in caso di morte della stessa: “Tantissimi auguri soprattutto a Lorenzo che, essendo più giovane, dopo prenderà la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante”. Successivamente, ha cercato di smorzare il tono delle sue parole aggiungendo: “Io non sono capace di odiare nessuno figuriamoci Selvaggia”. Nonostante il tentativo di attenuare il commento, le sue parole sono state percepite da molti come di cattivo gusto.

La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. La giornalista ha scelto di replicare attraverso il suo profilo Instagram, definendo le parole di Parietti inappropriate e fuori luogo, soprattutto in un momento che avrebbe dovuto essere caratterizzato da gioia e leggerezza. Nel suo post, ha scritto: “In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de ‘La vita in diretta’ avevano detto cose divertenti e gentili sull’annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane”.

L’episodio ha generato un acceso dibattito online, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha criticato il commento di Alba Parietti e chi ha difeso la showgirl, sostenendo che le sue parole siano state fraintese o volutamente esasperate. La vicenda ha riportato l’attenzione sui rapporti tesi tra le due donne, che in passato avevano già avuto scontri pubblici, soprattutto in relazione alla partecipazione di Lucarelli a Ballando con le stelle.

Nonostante le polemiche, la coppia Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sembra concentrata sui preparativi per il grande giorno. Il matrimonio, che si svolgerà in Puglia, sarà una celebrazione intima e speciale, come dichiarato dalla stessa giornalista in un’intervista recente: “Faremo una grande festa in Puglia”. La scelta della location, un piccolo paese in provincia di Lecce, riflette il desiderio della coppia di vivere un momento unico in un luogo suggestivo e significativo.