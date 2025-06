Alcaraz, dopo la vittoria su Fognini a Wimbledon, si è detto disorientato e triste, non riuscendo a comprendere il motivo

Carlos Alcaraz ha espresso tristezza per il possibile ritiro di Fabio Fognini dopo il loro memorabile incontro a Wimbledon. Il campione in carica del torneo ha voluto rendere omaggio al tennista italiano, che lo ha messo a dura prova in quattro ore e mezza di gioco. Proprio per questo, al termine della partita, il numero due al mondo si è detto dispiaciuto dalla prospettiva di non vedere più Fognini in campo, per il quale potrebbe trattarsi dell’ultimo Wimbledon.





Durante il match, Alcaraz aveva già espresso il suo stupore per la performance dell’avversario, nonostante i trentotto anni. Parlando con il suo angolo, Carlitos ha fatto riferimento all’eccellente livello di gioco di Fognini, affermando che potrebbe giocare così fino a cinquant’anni. A margine delle battute, al momento del saluto al pubblico, Alcaraz ha ceduto la scena a Fabio, dichiarando: “In tutta onestà, non so perché questo dovrebbe essere il suo ultimo Wimbledon, perché con il livello che ha dimostrato, può ancora giocare altri tre o quattro anni. Incredibile”.

Carlos Alcaraz ha espresso grande ammirazione per la prestazione di Fabio Fognini, riconoscendo il valore del suo avversario: “Ho ritenuto doveroso riconoscergli il merito di una partita così bella. Fabio è un grande giocatore, lo ha dimostrato per tutta la sua carriera, con il suo livello e il suo talento. E lo ha dimostrato ancora una volta oggi”.

Alcaraz ha poi espresso un pizzico di tristezza per la possibilità che questo possa essere l’ultimo Wimbledon per Fognini, pur essendo felice di aver condiviso il campo e lo spogliatoio con lui: “Sono un po’ triste che questo possa essere il suo ultimo Wimbledon, ma felice di aver avuto l’opportunità di condividere il campo e lo spogliatoio con lui. Ci godremo gli ultimi momenti della sua carriera”.