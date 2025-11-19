Alena Seredova: “Gli italiani possono essere cattivi con mio figlio, non i cechi”





Mentre Gigi Buffon e i suoi compagni di squadra, tra cui Gennaro Gattuso e Leonardo Bonucci, vivevano la delusione della pesante sconfitta contro la Norvegia a San Siro, il figlio diciassettenne di Buffon, Louis Thomas Buffon, stava vivendo un momento di grande successo sportivo. Il giovane attaccante, che ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca, ha recentemente realizzato due triplette in rapida successione con la maglia della selezione Under 19, segnando contro Azerbaigian e Irlanda del Nord. La sua performance ha attirato l’attenzione dei media cechi, mentre sua madre, Alena Seredova, lo difende dalle critiche, sottolineando che gli haters provengono principalmente dall’Italia e non dalla Cechia.





La decisione di Louis Buffon di giocare per la Cechia, il paese natale di sua madre, è stata presa all’inizio di quest’anno. La Federcalcio ceca ha riconosciuto il suo talento, che finora è stato trascurato dai selezionatori italiani. Questa scelta è reversibile, il che significa che fino a quando Louis non giocherà partite ufficiali con la nazionale maggiore della Cechia, potrà ancora decidere di tornare a rappresentare l’Italia.

Recentemente, Louis Buffon ha fatto il suo esordio in Serie A con il Pisa il 5 ottobre, subentrando nella partita contro il Bologna per 13 minuti. Inoltre, ha avuto un’altra apparizione in Coppa Italia, giocando 22 minuti contro il Torino il 25 settembre. Nonostante il tempo limitato in campo, il giovane attaccante sta continuando a svilupparsi come calciatore. Le sue recenti prestazioni in nazionale, inclusa una tripletta con l’Under 18, indicano un potenziale promettente per il futuro.

Nelle qualificazioni agli Europei di categoria, Buffon Jr. ha partecipato a tre partite con la Cechia Under 19. Nelle due partite in cui è stato schierato come titolare, ha segnato tre gol in ciascun incontro: una vittoria per 6-1 contro l’Azerbaigian, dove ha anche fornito un assist, e un’altra vittoria per 4-0 contro l’Irlanda. In un’altra partita contro Malta, terminata in pareggio per 2-2, è entrato nel finale senza riuscire a segnare.

La madre di Louis, Alena Seredova, ha espresso il suo supporto per il figlio, commentando le critiche ricevute. “La gente può essere cattiva, non i cechi, ma gli italiani”, ha dichiarato, evidenziando le pressioni e le aspettative che accompagnano il nome di Buffon. La scelta di Louis di rappresentare la Cechia ha suscitato dibattiti, ma la sua decisione è stata motivata dal desiderio di avere opportunità concrete di giocare a livello internazionale.

Louis Buffon sta ancora attraversando un percorso di crescita come calciatore, e le sue recenti prestazioni suggeriscono che potrebbe avere una carriera di successo davanti a sé. Con il suo compleanno che si avvicina, il 28 dicembre, il giovane ha ancora tempo per esplorare ulteriormente le sue opzioni internazionali. La sua attuale forma e il talento dimostrato in campo potrebbero aprire porte per un futuro brillante, sia con la nazionale ceca che a livello di club.



