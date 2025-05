Alfonso Signorini commenta Giulia De Lellis incinta su Chi: “Arrabbiata per i soldi degli sponsor persi”

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis è stata resa pubblica attraverso una serie di fotografie scattate dai paparazzi e pubblicate sul settimanale “Chi”. Questo annuncio inaspettato ha suscitato una reazione da parte dell’influencer, che ha definito l’episodio “fuori luogo” e ha scelto di non aggiungere ulteriori dettagli rispetto a quanto già divulgato dalla rivista.





Le immagini pubblicate non lasciavano molto spazio all’immaginazione, mostrando chiaramente le forme arrotondate di Giulia De Lellis, suggerendo una gravidanza. La notizia è stata diffusa prima che l’influencer potesse comunicarla personalmente. Durante un evento a Londra, Giulia ha espresso il suo disappunto sui social media, affermando: “Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!”. Questo pensiero è stato condiviso anche da Aurora Ramazzotti, che ha sottolineato l’importanza per i futuri genitori di annunciare una gravidanza secondo i propri tempi.

Nel contesto del format televisivo “Boom”, Alfonso Signorini ha commentato la reazione di De Lellis alle fotografie. Secondo Signorini, per una figura pubblica che ha costruito la sua notorietà sui social media, una tale lamentela non è accettabile. Ha aggiunto: “Le foto sono esplicite perché lei ha sollevato la T-shirt che aveva e mostra un pancino in evidente stato di gravidanza. È chiaro che per una persona che ha fatto sei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere. Probabilmente sarà incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i vari sponsor e relative entrature.”

La situazione evidenzia il delicato equilibrio tra vita privata e pubblica per le celebrità del mondo digitale. Giulia De Lellis, che ha utilizzato i social media per costruire un impero personale, si trova ora a confrontarsi con le implicazioni della sua notorietà. La sua reazione su Instagram, dove ha promosso un vestito e un lucidalabbra, riflette la complessità della gestione della propria immagine pubblica.

Signorini ha continuato affermando che il settimanale e il suo direttore, Massimo Borgnis, hanno agito correttamente nel pubblicare la notizia. Ha dichiarato: “Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, ha dato una bella notizia. Non è che chissà che, insomma, il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta.”

La vicenda solleva questioni sul diritto alla privacy delle celebrità e sulla responsabilità dei media nel divulgare informazioni personali. Mentre alcuni sostengono il diritto di Giulia di annunciare la sua gravidanza secondo le sue preferenze, altri ritengono che la natura del suo lavoro renda inevitabile l’interesse pubblico.