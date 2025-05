Alice Campello e la sua battaglia: non riusciva a camminare ed era in sedia a rotelle, ma qualcuno l’ha fotografata di nascosto

L’influencer Alice Campello, conosciuta per essere la moglie del calciatore Alvaro Morata, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico a New York. La 29enne ha condiviso alcuni dettagli della sua esperienza attraverso il suo profilo Instagram, spiegando che l’operazione si è resa necessaria poiché aveva difficoltà a camminare. Nonostante la preoccupazione iniziale dei suoi follower, ha rassicurato tutti affermando che non si tratta di nulla di grave.





In una storia pubblicata il 25 maggio, Alice Campello ha raccontato: “Mi hanno operato a NY e facevo fatica a camminare”. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del problema di salute che l’ha portata a sottoporsi all’intervento. Ha inoltre spiegato di essersi fatta accompagnare con una sedia a rotelle, situazione che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti.

L’influencer ha espresso il suo disappunto per essere stata fotografata di nascosto mentre si trovava in sedia a rotelle. Le immagini, scattate da persone che l’hanno riconosciuta, sono state successivamente inviate a giornalisti. Alice Campello ha chiarito: “Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)”.

La vicenda ha suscitato in lei una riflessione sull’importanza del rispetto della privacy, soprattutto in momenti delicati come quello che stava vivendo. Ha dichiarato: “Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti. Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti, e bisogna rispettare di più le persone”.

Nonostante l’accaduto, Alice Campello ha confermato di stare bene e di essere in via di recupero. L’influencer, seguita da milioni di fan sui social media, ha voluto tranquillizzare tutti ribadendo che la situazione non è seria e che presto tornerà alla normalità.

La vicenda ha messo in luce ancora una volta la difficoltà per personaggi pubblici come Alice Campello di mantenere una certa riservatezza nella loro vita privata. Episodi come questo evidenziano quanto sia importante rispettare i confini personali, soprattutto in situazioni particolarmente delicate come quelle relative alla salute.

Nel frattempo, il supporto dei fan non è mancato. Molti hanno espresso vicinanza e affetto nei commenti ai suoi post, augurandole una pronta guarigione. Anche il marito Alvaro Morata, impegnato con la sua carriera calcistica, non ha fatto mancare il suo sostegno alla moglie durante questo periodo.

La coppia, sposata dal 2017, vive un’intensa vita familiare insieme ai loro tre figli. Nonostante i riflettori puntati su di loro, cercano di mantenere un equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata. L’episodio accaduto a New York rappresenta un ulteriore esempio delle sfide che devono affrontare nel conciliare la loro notorietà con la necessità di proteggere momenti personali.