Altro che cerimonie ufficiali da Mattarella! Sinner sorprende tutti e vola in gran segreto dalla splendida Laila Hasanovic

Dopo aver festeggiato la sua storica vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha scelto di prendersi una meritata pausa, ma non senza un pizzico di mistero. Il tennista altoatesino è decollato da Londra su un jet privato, lasciando dietro di sé i festeggiamenti ufficiali e le telecamere. Dopo le celebrazioni, che hanno incluso le tradizionali foto e un ballo di gala con la vincitrice del torneo femminile, la polacca Iga Swiatek, Sinner ha deciso di ritirarsi in un luogo lontano da occhi indiscreti.





Il quotidiano Corriere della Sera ha avanzato l’ipotesi di una “fuga romantica” per Sinner, che potrebbe aver trovato una nuova compagna dopo la conclusione della sua relazione con la collega russa Anna Kalinskaya. La presunta nuova partner è la modella Laila Hasanovic, 24 anni, già vista in città come Parigi e Londra. Sebbene le informazioni siano scarse e i dettagli vaghi, il gossip intorno a Sinner continua a circolare, alimentato da precedenti esperienze simili.

L’anno scorso, dopo una deludente edizione di Wimbledon, in cui si era ritirato per infortunio, Sinner aveva trascorso del tempo al mare con Kalinskaya. Questo nuovo capitolo della sua vita sembra seguire una trama simile, con i media che si interrogano sulla sua destinazione e sulle sue intenzioni.

Secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, Sinner ha fatto un passaggio a Bolzano con un volo privato, portando con sé i genitori e il fratello Mark. Quest’ultimo è sbarcato con la coppa, che si trovava all’interno di una scatola verde, pronta per essere esposta insieme agli altri venti trofei di famiglia a Haus Sinner, situato a Sesto Pusteria. Dopo aver sistemato la situazione familiare, Sinner è ripartito verso una destinazione ignota, alimentando ulteriormente le speculazioni.

L’idea che Sinner possa essere volato a Copenaghen per incontrare Laila Hasanovic ha fatto capolino tra le voci di corridoio. La modella, nota per la sua bellezza e il suo stile, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, rendendo questa possibile relazione oggetto di grande interesse. L’ipotesi di un incontro romantico tra i due è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori del tennista, che vedono in questa nuova avventura una possibilità di felicità dopo un periodo di tensioni personali.

Nel frattempo, il collega rivale di Sinner, Carlos Alcaraz, che ha vissuto un momento di delusione dopo la finale di Wimbledon, potrebbe decidere di ricaricare le batterie con una visita alla sua discoteca preferita di Ibiza, dove era stato avvistato in precedenza. La vita dei tennisti, tra competizioni e momenti di svago, continua a generare interesse e curiosità, rendendo ogni loro mossa oggetto di attenzione.