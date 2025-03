Andrea Pucci si sente male sul palco: “Non mi sento al meglio, ho bisogno di controlli medici”.

Il comico Andrea Pucci ha interrotto il suo spettacolo al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì dopo soli 30 minuti a causa di un malore. L’incidente è avvenuto durante la performance del suo tour “30 anni… e non sentirli”, uno show dedicato alla celebrazione della sua carriera. Nonostante il grande entusiasmo del pubblico, Pucci ha dovuto fermarsi per un problema di salute che non è stato ancora chiarito. Di conseguenza, gli spettacoli programmati per l’1, 2, 8 e 9 aprile sono stati rimandati.





In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Andrea Pucci ha voluto rassicurare i suoi fan e ringraziarli per i numerosi messaggi di supporto ricevuti. “Sono qua per ringraziarvi per i centinaia di messaggi ricevuti per sapere come sto, in funzione di cosa è accaduto ieri durante lo spettacolo a Forlì. Oggettivamente non sto benissimo, devo fare dei controlli”, ha dichiarato il comico. La sua onestà ha colpito i fan, che si sono mostrati preoccupati per la sua salute.

Pucci ha continuato spiegando che, per correttezza, è necessario rimandare le date già programmate. “Ho bisogno di fare dei controlli perché non sono in formissima. Voglio essere l’Andrea che conoscete voi, il Pucci che conoscete voi. Ma adesso non sono in quello stato. Per correttezza purtroppo dobbiamo rimandare”, ha aggiunto, evidenziando la sua determinazione a tornare in scena nella migliore forma possibile.

In seguito al malore, Andrea Pucci ha comunicato le nuove date per il suo spettacolo. Le date originariamente fissate per l’1 e il 2 aprile e per l’8 e il 9 aprile sono state riprogrammate. La data di ieri sera sarà recuperata il 31 ottobre 2025 presso il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Le date del 1 e 2 aprile sono state spostate al 4 e 5 giugno 2025 presso il Teatro Repower di Assago (MI), mentre le date dell’8 e 9 aprile si svolgeranno il 18 e 19 giugno 2025, sempre al Teatro Repower.

Il tour di Andrea Pucci ha suscitato grande interesse e partecipazione, e la notizia del malore ha colpito non solo i fan, ma anche il mondo dello spettacolo. Molti artisti e colleghi hanno espresso la loro solidarietà, augurando a Pucci una pronta guarigione. La comunità dei fan ha dimostrato un forte senso di supporto, inviando messaggi di incoraggiamento e affetto.

In questo momento difficile, Pucci si sta concentrando sulla sua salute e sui controlli medici necessari. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e risate, e i suoi fan si augurano di rivederlo presto sul palco, in perfetta forma. La volontà di Andrea di condividere la sua situazione con il pubblico dimostra una trasparenza che è stata apprezzata da tutti.

Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pucci, il suo messaggio ha messo in evidenza l’importanza della salute e del benessere, sia per gli artisti che per il pubblico. La riprogrammazione delle date del tour è un passo necessario per garantire che il comico possa tornare a offrire il meglio di sé.