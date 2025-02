Andrea Rizzoli: “Mia madre Eleonora Giorgi mi ha fatto un dono importante. Sta combattendo contro una malattia che offre poche vie d’uscita”

Il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, racconta con emozione la lotta della madre contro il tumore al pancreas e la sua reazione al dolore.





Nel corso dell’intervento a Verissimo di sabato 1 febbraio, Andrea Rizzoli ha parlato della difficile situazione che sta vivendo accanto alla madre, Eleonora Giorgi, che da tempo sta combattendo contro un tumore al pancreas. Silvia Toffanin, conduttrice del programma, ha subito chiesto notizie sulla salute della madre, e Andrea ha risposto con grande serenità, mostrando l’incredibile forza della madre: “Si difende, combatte. Penso che sia molto serena, questa è la cosa principale. Ha la serenità di chi ha fatto tutto quello che doveva”. La tranquillità e la serenità che Eleonora Giorgi trasmette nonostante la grave malattia, hanno avuto un impatto positivo anche sulla famiglia, che ha vissuto un Natale insieme all’insegna della serenità.

Andrea ha poi parlato dei sentimenti contrastanti che vive ogni giorno. “Come sto? Dipende dai giorni. Alcuni giorni meglio, altri meno bene. Penso sia normale”. Ha anche sottolineato quanto sia stato utile per lui parlare con i medici, la cui razionalità gli ha permesso di affrontare emotivamente la situazione con maggiore lucidità. “Quando parli con un dottore che è pura razionalità, ti aiuta a liberarti del peso emotivo”, ha spiegato Andrea.

Il regalo emozionante prima dell’operazione

Un momento che Andrea ha descritto come particolarmente emozionante riguarda un pacco che Eleonora Giorgi ha dato al figlio prima dell’operazione. “Mi ha chiesto di aprirlo mentre era sotto i ferri”, ha raccontato Andrea. Il pacco conteneva un walkman giallo degli anni ’80 con una cassetta. Quando ha ascoltato il messaggio, Andrea ha sentito la voce del padre defunto, che lo incoraggiava a dire “mamma” da bambino. “Mi sono tolto le cuffie e sono scoppiato a piangere. È stato bellissimo”, ha dichiarato Andrea, mostrando quanto l’amore familiare rimanga forte, anche nelle difficoltà.

La richiesta di Eleonora Giorgi per il futuro della famiglia

Nel corso dell’intervista, Andrea ha anche raccontato di una richiesta particolare che Eleonora Giorgi ha fatto ai suoi figli Andrea e Paolo: “Non lasciatevi mai, perché in qualche modo vi completate”. Una richiesta che mostra quanto sia importante per lei l’unità familiare in un momento tanto delicato.

Eleonora Giorgi, con grande forza e serenità, ha affrontato la malattia e ha lasciato un segno profondo nella vita dei suoi cari. Andrea ha trovato un modo per raccontare questa esperienza nel libro Non ci sono buone notizie, un diario che inizialmente era solo per lui, ma che con il tempo è diventato un’opera pubblica che ha unito ancora di più la famiglia. Le parole di Eleonora, che hanno fatto sorridere anche nei momenti più difficili, sono state un messaggio di speranza e di legame familiare.