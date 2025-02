Andreea Mart perde la vita in un incidente a Roma, addio alla regina della movida. «Era il volto del Coco Loco»

Una tragica fatalità ha spezzato i sogni di Andreea Mart, una giovane di soli 23 anni conosciuta nella movida romana come la “principessa del Coco Loco”. La ragazza, originaria della Romania ma residente a Roma da molti anni, è morta in seguito a un violento incidente stradale avvenuto all’alba di giovedì sulla circonvallazione Salaria. L’auto su cui viaggiava, un’Audi intestata a una società, si è schiantata contro un pilone, ribaltandosi più volte prima di terminare la sua corsa contro il guardrail.





Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai vigili del gruppo Sapienza, che stanno cercando di ricostruire con esattezza le cause del drammatico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’auto procedesse a velocità sostenuta e che il manto stradale fosse reso scivoloso dalla pioggia. Questo potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Inoltre, è emerso che nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

Un altro dettaglio inquietante riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte delle due ragazze a bordo. Andreea era in compagnia dell’amica Michela D.A., 24 anni, residente a Guidonia, che attualmente si trova ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I.

L’impatto devastante: l’auto distrutta e le condizioni delle ragazze

L’impatto è stato talmente violento da ridurre l’Audi in un ammasso di lamiere. Una delle ragazze è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando fratture multiple, mentre l’altra è rimasta incastrata tra i sedili anteriori e posteriori. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare il tetto dell’auto. Parti del veicolo, come il motore e una delle ruote, sono state ritrovate a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente, segno della potenza dello schianto.

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato il veicolo e disposto una perizia tecnica per accertare la velocità al momento dell’impatto e verificare ulteriori dettagli. Nei prossimi giorni verranno effettuati anche gli esami tossicologici e alcolemici per entrambe le ragazze coinvolte.

Andreea Mart era una ragazza piena di energia e talento. Originaria di Iași, in Romania, si era trasferita a Roma da bambina insieme alla famiglia. Viveva a Torpignattara ed era una studentessa universitaria, ma il suo nome era noto soprattutto nella movida romana. Dopo aver lavorato come PR in diversi locali, era diventata la direttrice del Coco Loco, uno dei luoghi simbolo della vita notturna di Roma nord.

Amici e colleghi la ricordano come una persona solare, generosa e sempre pronta a mettersi in gioco. “Era una ragazza seria e piena di entusiasmo, mancherà a tutti noi”, ha dichiarato commossa Ioana Simion, una frequentatrice abituale del locale. Il Coco Loco, in segno di rispetto, resterà chiuso fino al 19 febbraio.

Il dolore sui social: “Ciao Andreea, sarai il nostro angelo”

La notizia della morte di Andreea si è rapidamente diffusa sui social, dove amici e conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio e affetto. “Non abbiamo parole per descrivere quanto sia ingiusta la vita. Ciao Andreea: sarai l’angelo più bello”, hanno scritto i titolari della Glm Agency, con cui la giovane collaborava.

La tragica scomparsa di Andreea ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità romana, soprattutto tra chi l’aveva conosciuta e apprezzata per la sua determinazione e il suo sorriso contagioso.

Le indagini continuano: perizie e autopsia per fare chiarezza

Le autorità stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto. Gli esami autoptici e tossicologici, previsti presso il policlinico Tor Vergata, saranno fondamentali per stabilire se al momento dell’incidente ci fossero condizioni che avrebbero potuto alterare la lucidità delle ragazze. Nel frattempo, la perizia tecnica sull’auto cercherà di determinare con precisione la velocità al momento dello schianto.