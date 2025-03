Aneurisma mentre guida la moto, scontro con un’auto: Jacopo muore a 18 anni, la fidanzata rimane ferita

Un tragico evento ha colpito la comunità di Roana, in provincia di Vicenza, con la morte di Jacopo Apolloni, un ragazzo di 18 anni, avvenuta dopo 24 ore di agonia. Il giovane era ricoverato presso l’ospedale di Cittadella, in Padova, a seguito di un incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Jacopo stava guidando la sua moto con la fidanzata quando ha subito un aneurisma, che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, portandolo a collidere con una Jaguar condotta da un uomo di 33 anni.





Secondo le informazioni raccolte, Jacopo stava riportando a casa la fidanzata dopo aver trascorso una serata con amici. L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio a Cittadella. Il conducente dell’auto ha immediatamente allertato il Suem 118, che è intervenuto prontamente per stabilizzare il giovane e trasportarlo all’ospedale. All’arrivo, Jacopo si trovava già in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere dopo un giorno di lotta per la vita.

La fidanzata di Jacopo ha riportato solo ferite lievi, in particolare una botta al naso, ma fortunatamente non ha subito gravi conseguenze. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale, dove Jacopo era molto conosciuto. Era un giovane attivo, che aveva recentemente lanciato un canale YouTube per condividere video delle sue avventure con gli amici. Frequentava il quarto anno dell’istituto tecnico Chilesotti di Thiene e attendeva con entusiasmo un imminente viaggio di istruzione a Roma con la sua classe.

I genitori di Jacopo hanno rilasciato una dichiarazione in merito alla tragica fatalità, sottolineando l’imprevedibilità dell’accaduto. “È stata una tragica fatalità, una cosa improvvisa e imprevedibile, come ci hanno detto i medici, che sarebbe potuta succedere in qualsiasi momento e per fortuna non ci sono state altre conseguenze. In fondo siamo sereni, perché nostro figlio se n’è andato dopo aver trascorso momenti felici con i suoi amici e la sua ragazza”, hanno dichiarato.

In un momento di grande dolore, i genitori hanno anche annunciato che i funerali di Jacopo non si svolgeranno prima di giovedì. “Aspettiamo che i suoi compagni tornino da Roma, vogliamo che tutti possano esserci e partecipare”, hanno aggiunto. Questa decisione riflette la volontà della famiglia di garantire che tutti coloro che hanno conosciuto e amato Jacopo possano rendere omaggio alla sua memoria.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e ha riacceso il dibattito su come prevenire tragedie simili. La comunità di Roana si sta unendo per sostenere la famiglia di Jacopo in questo momento difficile, evidenziando il forte legame che unisce i cittadini in situazioni di crisi.

La morte di Jacopo Apolloni rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano. La sua passione per la vita e il suo spirito vivace rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La comunità è in lutto, ma al contempo si ricorda di lui con affetto e gratitudine per i momenti felici condivisi.