Annalisa Minetti: “Ho deciso di lasciare mio marito, non ero felice. Ora sto soffrendo, ho solo bisogno di sfogarmi”

Domenica 4 maggio, Annalisa Minetti è stata ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo”, dove ha condiviso i dettagli di un periodo particolarmente difficile della sua vita. La cantante e atleta ha parlato apertamente della sofferta decisione di separarsi dal marito Michele Panzarino, una scelta maturata dopo un’intensa riflessione interiore.





Nel corso dell’intervista, Annalisa Minetti ha spiegato come negli ultimi anni abbia vissuto una vita piena di successi e sfide, ma anche di pressioni e aspettative che l’hanno portata a sentirsi sopraffatta. “Ho vissuto una vita fatta di molti traguardi e ho combattuto tanto, affrontando tutto come se fossi sempre una vincente nata”, ha dichiarato. Tuttavia, ha ammesso che queste aspettative, sia da parte degli altri che da sé stessa, l’hanno condotta a una crisi profonda: “Le aspettative di tutti mi sono pesate nel tempo e sono entrata totalmente in crisi perché io non mi riconoscevo in queste grandi aspettative”.

Questo stato d’animo l’ha spinta a prendersi una pausa e a intraprendere un percorso di terapia per comprendere cosa nella sua vita non funzionasse più. “Ho avuto l’esigenza di rallentare un po’ e andare in terapia, capire che Annalisa oggi ha bisogno di stare un po’ con i piedi per terra. Sento che ‘Annalisa atleta’, che ha sempre combattuto, è un po’ stanca”, ha confessato.

La decisione di porre fine al matrimonio con Michele Panzarino è stata il risultato di questa introspezione. Minetti ha rivelato di aver percepito un senso di oppressione e insoddisfazione crescente, derivante dal continuo sacrificio per soddisfare le aspettative degli altri, mettendo da parte sé stessa. “Sentivo un’insoddisfazione enorme, avevo bisogno di respirare un’aria che fosse diversa da quella che stavo respirando”, ha spiegato.

La cantante ha raccontato come il suo ruolo di madre abbia influenzato la relazione con il marito: “Ho vissuto così intensamente il ruolo di mamma da essermi messa un po’ da parte come donna. Mi sono presa cura di lui come fa una mamma e non una moglie, abbiamo perso la complicità”. Questa consapevolezza l’ha portata a comprendere che il rapporto non poteva più essere recuperato: “Mi sono accorta che non ero più felice e ho scelto per tutti e due, decidendo di separarmi. Nonostante sia stato un grandissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli quello che si meritava”.

Annalisa Minetti ha riconosciuto che nel matrimonio ci sono stati momenti difficili che, in passato, erano stati superati grazie alla reciproca comprensione. Tuttavia, questa volta la situazione si è rivelata insormontabile: “Quando succedeva qualcosa, bastava un bacio, una carezza e tutto passava ma, poi, quando queste situazioni sono diventate enormi, non ho più avuto la forza di combattere e ho ceduto alla stanchezza”.