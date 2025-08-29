Anne Hathaway cade dalle scale durante una scena di Il Diavolo veste Prada 2





Anne Hathaway, povera stella, ha avuto un piccolo “momento Bridget Jones” durante le riprese di Il Diavolo veste Prada 2 a New York. Mentre scendeva una scalinata, la suola della scarpa ha deciso di abbandonarla proprio sul più bello: tac, tacco rotto e via, Anne che atterra di sedere come se fosse tutto previsto dal copione.





Immaginate la scena: Andy Sachs in gonna plissettata, top trasparente a quadri, tacchi borchiati (mica scarpe qualunque), e poi… boom. Ovviamente, la troupe si è catapultata su di lei come se avesse visto un vaso Ming a terra, ma Anne ha subito sdrammatizzato con una battuta e il suo solito sorriso. “Tranquilli, sto bene!”, ha detto – e ormai il video è diventato virale manco a dirlo.

Però dai, non si è scomposta più di tanto, eh. Si è pure rialzata con le mani in alto, tipo ginnasta che appena ha fatto il suo esercizio – standing ovation obbligatoria. Più tardi l’hanno beccata appoggiata a un membro della troupe, ancora con la scarpa mezza distrutta, ma determinata a non fermarsi. Professionista vera.

Intanto, l’hype per Il Diavolo veste Prada 2 è alle stelle. Le riprese sono partite, il film uscirà a maggio 2026 (sì, c’è da aspettare, ma cosa non si fa per Miranda Priestly?). Il cast originale c’è tutto: Anne, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci… l’unico a mancare è il fidanzato tossico (finalmente, direi).

Alla regia sempre David Frankel, mentre la sceneggiatura la firma ancora Aline Brosh McKenna. E occhio, perché tra le new entry ci sono un sacco di nomi grossi: Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, Pauline Chalamet, e pure Kenneth Branagh. Girano in giro per New York, e Anne si fa vedere in outfit che già fanno venire voglia di fare shopping compulsivo: dal total black elegante di Khaite al trench con occhiali da diva, fino a look più colorati che promettono una Andy tutta nuova.

Insomma, se questo è l’inizio, ne vedremo delle belle.



