Antico Vinaio, il titolare rinnova il contratto al dipendente in coma: ‘Lo aspetto, è uno di noi’





Gravemente ferito in un incidente, il 25enne bolognese Leonardo Fanali riceve un contratto a tempo indeterminato dall’imprenditore Tommaso Mazzanti, simbolo di fiducia e speranza per il futuro.





Il sogno di Leonardo Fanali, 25 anni, di Bologna, è tornare al lavoro. Un desiderio che oggi sembra lontano ma non impossibile, nonostante le gravi ferite riportate in un incidente stradale che lo ha costretto all’immobilità. Il giovane è ancora ricoverato, costretto a letto, con un tutore che gli blocca la colonna vertebrale e la testa, e un sistema di trazione che allinea le numerose fratture riportate agli arti. Davanti a sé, un lungo percorso di riabilitazione lo attende, ma anche una notizia capace di restituirgli forza e motivazione: l’assunzione a tempo indeterminato nell’azienda dove aveva lavorato come precario.

Una decisione arrivata per volontà di Tommaso Mazzanti, fondatore e amministratore delegato della catena di focaccerie All’Antico Vinaio, che ha voluto trasformare la storia di Leonardo in un esempio concreto di fiducia e solidarietà.

Lo scorso luglio, nel suo primo giorno di ferie, la vita del 25enne è cambiata improvvisamente. Viaggiava sul sedile del passeggero di un’auto che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo cappottandosi. L’impatto con il montante superiore del veicolo, dove è fissata la maniglia del finestrino, ha provocato traumi gravissimi alla schiena e a gran parte del corpo. Nonostante la violenza dell’incidente, Leonardo è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorsi.

In ospedale, i medici hanno riscontrato un edema cerebrale e diverse fratture, tra cui una al cranio. La sua vita è rimasta appesa a un filo fino a quando una chirurga, che si trovava in reparto per salutare i colleghi prima di partire per le vacanze, ha letto i suoi dati clinici e deciso di intervenire immediatamente. Quella tempestività ha evitato conseguenze irreversibili, poiché poco dopo il giovane sarebbe entrato in coma a causa di un ematoma.

Oggi Leonardo Fanali è assistito costantemente dalla madre e trova conforto nella presenza del suo cane, mentre attende l’autorizzazione medica per iniziare un lungo ciclo di riabilitazione. Nel frattempo, è arrivata una notizia che gli ha restituito il sorriso: il rinnovo del suo contratto, trasformato in un’assunzione stabile proprio il giorno in cui sarebbe scaduto l’ingaggio a termine con cui lavorava al banco nell’azienda.

A raccontare la vicenda è stato Il Resto del Carlino, riportando la commozione del giovane alla notizia. “Mi ero rassegnato al fatto che l’unica possibilità fosse chiedere un sussidio di disoccupazione”, ha dichiarato Leonardo, ancora incredulo per il gesto inaspettato.

Tutto è nato da un messaggio che il ragazzo aveva inviato direttamente a Tommaso Mazzanti per informarlo dell’incidente. “Non mi aspettavo nemmeno che lo leggesse, invece ha voluto aiutarmi”, ha raccontato il 25enne.

Tommaso Mazzanti, 36 anni, è il volto dell’espansione di All’Antico Vinaio, storica focacceria nata a Firenze e oggi divenuta un marchio riconosciuto a livello internazionale. Il gruppo conta otto punti vendita nel capoluogo toscano e numerose sedi in Italia e all’estero, compresa New York, con oltre 600 dipendenti e un fatturato che supera i 75 milioni di euro l’anno.

La decisione di Mazzanti di assumere a tempo indeterminato Leonardo Fanali non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un segnale di fiducia verso chi, nonostante le difficoltà, dimostra impegno e dedizione al proprio lavoro.

Per il giovane bolognese, ora, la sfida più grande sarà affrontare la riabilitazione con la speranza di tornare un giorno dietro al banco dove aveva imparato a preparare le celebri focacce dell’Antico Vinaio. Una speranza resa più forte da un datore di lavoro che ha scelto di credere nel valore delle persone, anche nei momenti più difficili.



