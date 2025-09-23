Antonella Clerici si ferma in diretta per Gaza: “Rimanere in silenzio è disumano”





La conduttrice Antonella Clerici, durante l’episodio del 22 settembre di “È sempre mezzogiorno”, ha deciso di affrontare un tema di grande rilevanza sociale, dedicando un momento alla situazione di crisi in Gaza. Questo giorno coincideva con uno sciopero generale nazionale in Italia, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone scendere in piazza per manifestare la loro solidarietà alla popolazione palestinese.





Clerici ha interrotto il consueto andamento della trasmissione per aprire una finestra su quanto sta accadendo in Palestina, sottolineando l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte ai drammi umani. “Sono successe tante cose, come sapete è in corso in queste ore uno sciopero generale per Gaza. Tanti stanno esprimendo la loro solidarietà alla popolazione palestinese, perché ormai è impossibile restare indifferenti di fronte a ciò che accade a Gaza,” ha dichiarato la conduttrice, evidenziando la necessità di una presa di coscienza collettiva.

Le parole di Antonella Clerici hanno avuto un forte impatto, non solo per il contenuto, ma anche per il modo in cui sono state espresse. La conduttrice ha richiamato l’attenzione su un messaggio del cardinale Pizzaballa, che ha affermato: “Se chiudi gli occhi su ciò che accade, perdi l’umanità.” Clerici ha aggiunto che è un massacro e che rimanere inerti di fronte a tali atrocità significa perdere la propria umanità. “Io non posso più vedere le immagini di quei bambini, quelle persone senza una casa. Tutti dobbiamo lavorare per la pace, non abbiamo più scuse e io la penso così,” ha continuato, esprimendo un forte appello alla responsabilità collettiva.

Questo intervento ha avuto luogo in un contesto di crescente attenzione mediatica verso i fatti di Gaza, dove la popolazione sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti. La trasmissione di Clerici ha quindi assunto un significato particolare, diventando un momento di riflessione e solidarietà in un panorama informativo spesso dominato da polemiche politiche.

In un contrasto evidente, il giorno prima, la presenza della premier Giorgia Meloni a “Domenica In” aveva suscitato una serie di polemiche, rendendo le parole di Clerici ancora più significative. Mentre Meloni si trovava a Genova per partecipare a un evento legato alla promozione della cucina italiana come patrimonio dell’umanità, Clerici ha scelto di utilizzare il suo spazio televisivo per parlare di questioni di grande rilevanza sociale, dimostrando un approccio diverso rispetto al dibattito politico contemporaneo.

La conduttrice ha saputo toccare le corde emotive del pubblico, spingendo a una riflessione più profonda sulla condizione umana e sull’importanza della solidarietà. Il suo discorso ha trovato eco tra i telespettatori, molti dei quali si sono espressi sui social media per sostenere le sue parole e per chiedere maggiore attenzione verso la situazione in Gaza.

La reazione del pubblico è stata immediata e calorosa, con numerosi messaggi di supporto a Clerici e alla causa palestinese. L’argomento ha rapidamente guadagnato attenzione sui social, dove gli utenti hanno condiviso le sue dichiarazioni, sottolineando l’importanza di avere figure pubbliche che si espongano su temi così delicati.

Anche se il programma “È sempre mezzogiorno” è noto per il suo focus su cucina e intrattenimento, l’intervento di Antonella Clerici ha dimostrato come la televisione possa essere uno strumento potente per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di giustizia sociale. La conduttrice ha saputo unire intrattenimento e impegno civico, creando un momento di grande impatto emotivo e riflessione.



