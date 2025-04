Antonietta trovata senza vita in un dirupo nel Modenese: era scomparsa da due giorni

Nella serata di martedì 29 aprile, il corpo senza vita di Antonietta Piani, una donna di 63 anni residente a Fellicarolo di Fanano, è stato ritrovato. La piccola frazione dell’Appennino modenese è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Antonietta, avvenuta all’alba del giorno precedente. La donna, una commercialista molto apprezzata e conosciuta nella provincia di Modena, aveva scelto di trasferirsi in montagna per godere di una vita più serena e immersa nella natura.





La mattina della sua scomparsa, Antonietta si era svegliata presto, come era solita fare per recarsi al lavoro. Tuttavia, quella mattina non ha mai raggiunto la sua auto né lo studio dove lavorava. Le prime indagini suggeriscono che si sia incamminata a piedi verso le aree boschive circostanti, dirigendosi verso le zone più impervie dell’Appennino. Rimane un mistero il motivo che l’abbia spinta a intraprendere quel percorso solitario. Il compagno, con cui conviveva, ha iniziato a preoccuparsi quando ha notato che tutti i suoi effetti personali, inclusi la borsa, i documenti e il telefono cellulare, erano rimasti in casa.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dopo la denuncia della scomparsa e sono proseguite ininterrottamente per circa 36 ore. I vigili del fuoco hanno svolto un ruolo cruciale nelle ricerche, supportati da elicotteri e droni, oltre al personale del Soccorso Alpino. Alla fine, il corpo di Antonietta è stato rinvenuto in fondo a un canalone, un’area particolarmente inaccessibile. Per il recupero è stato necessario l’intervento di tecnici specializzati in operazioni montane.

Antonietta lascia il suo compagno e due figli. Attualmente, le indagini sono nelle mani dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore della sua vita per comprendere se si sia trattato di un gesto intenzionale, di un malore improvviso o di un tragico incidente. Coloro che la conoscevano la descrivono come una persona “serena, equilibrata e profondamente legata alla tranquillità della sua nuova vita in montagna”.

Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Antonietta, offrendo supporto in questo momento di dolore. I residenti di Fellicarolo di Fanano sono ancora scossi dall’accaduto e molti si interrogano su come sia potuto succedere un evento così tragico in un luogo noto per la sua pace e bellezza naturale.

Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio possibile per far luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno ascoltando le testimonianze delle persone vicine a Antonietta e analizzando i suoi ultimi movimenti per cercare indizi che possano spiegare il suo comportamento inusuale quel giorno.

Nel frattempo, la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione anche al di fuori della comunità locale. Antonietta Piani era molto rispettata non solo come professionista ma anche come persona gentile e disponibile. La sua perdita lascia un vuoto profondo tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.