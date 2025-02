Anziano scivola in garage e rimane intrappolato per tutta la notte: muore assiderato a 75 anni

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Morgano, in provincia di Treviso, dove un uomo di 75 anni, Livio Favaro, ha perso la vita a causa di ipotermia. L’anziano è stato trovato privo di vita nel suo garage, dove era caduto mentre si trovava accanto alla propria auto. La caduta è avvenuta in serata, e nessuno si è accorto della sua situazione, poiché il garage era buio e non visibile dalla strada.





Le temperature rigide della notte hanno contribuito a innescare un processo di ipotermia, che ha portato al decesso di Favaro. La drammatica scoperta del corpo è avvenuta solo nella tarda mattinata, quando alcuni vicini di casa, preoccupati per le tapparelle abbassate da troppo tempo, hanno deciso di controllare. Quando sono entrati nel garage, hanno trovato l’anziano a terra e immediatamente hanno contattato il 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, con ambulanza ed elisoccorso, non c’era più nulla da fare; i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che conosceva bene Livio Favaro. Descritto come una persona mite e riservata, Favaro era in pensione dopo una lunga carriera come carrozziere. Era noto per il suo carattere gentile e per la passione per il calcio, spesso visto giocare a pallone con i bambini del quartiere. Grande tifoso della Juventus, amava anche gli animali e aveva diversi gatti.

Il funerale di Favaro si è svolto qualche giorno dopo la tragedia nella chiesa parrocchiale di Morgano, dove numerosi amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto. La comunità ha espresso il proprio cordoglio, ricordando l’anziano come una persona amata e rispettata da tutti.

Purtroppo, l’incidente è avvenuto in un momento già difficile per Favaro, che pochi giorni prima aveva subito un furto nella sua abitazione. Questo episodio lo aveva profondamente turbato e, secondo chi lo conosceva, potrebbe aver influito sul suo stato d’animo. Le indagini delle forze dell’ordine hanno confermato che il decesso è stato causato da un tragico incidente, senza alcun coinvolgimento di terzi.

La vicenda di Livio Favaro solleva interrogativi sulla sicurezza degli anziani e sull’importanza di controllare regolarmente le persone vulnerabili, specialmente durante i periodi di freddo intenso. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità di Morgano, che ora si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nei cuori di molti.

Gli incidenti come quello di Favaro evidenziano la necessità di una maggiore attenzione verso le persone anziane, che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità. La comunità è invitata a mantenere un occhio vigile sui propri vicini, specialmente durante le notti fredde, per garantire che nessuno rimanga in difficoltà senza aiuto.

La tragedia ha anche messo in luce l’importanza di avere un sistema di supporto per gli anziani, che possa intervenire in situazioni di emergenza. In un mondo in cui le interazioni sociali sono spesso limitate, è fondamentale che le comunità si uniscano per prendersi cura dei propri membri più vulnerabili.