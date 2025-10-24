Apre la doccia e viene colpito da un fulmine: 67enne muore folgorato in Sardegna





Una tragedia ha colpito il Sulcis mercoledì sera, quando Fernando Pirosu, un allevatore di 67 anni originario di Teulada e residente a Sant’Anna Arresi, ha perso la vita in un incidente mortale causato da un fulmine. L’uomo si trovava nella sua proprietà, situata in località Foxi, per controllare il bestiame quando è stato colpito da una scarica elettrica sprigionata da un fulmine che ha colpito il capannone in cui si trovava.





Le prime indagini condotte dai carabinieri di Teulada hanno rivelato che Pirosu aveva interrotto le sue attività nel tardo pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Prima di tornare a casa, ha deciso di farsi una doccia nel piccolo bagno ricavato all’interno della struttura agricola. Proprio mentre apriva il getto d’acqua, un fulmine ha colpito l’edificio. La scarica elettrica si è propagata lungo la linea elettrica fino al doccino metallico della doccia, fulminando l’uomo all’istante.

L’allerta è scattata quando i familiari, preoccupati per il ritardo di Fernando e per il maltempo, si sono recati a cercarlo. Giunti sul posto, lo hanno trovato privo di vita, riverso nel piatto doccia e con evidenti segni di ustioni da scarica elettrica. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, arrivato con un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale Sirai di Carbonia, non c’era più nulla da fare per l’allevatore.

La comunità di Sant’Anna Arresi è stata scossa da questa morte inaspettata e tragica, avvenuta a causa di un evento atmosferico che aveva già creato disagi nella zona. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Tuttavia, le prime evidenze suggeriscono che la causa del decesso sia stata un fenomeno di conduzione elettrica dall’esterno all’interno del capannone, che si è rivelato fatale per Pirosu.

Il maltempo che ha colpito la regione ha portato a forti temporali e fulmini, creando condizioni potenzialmente pericolose per chi si trovava all’aperto. Questo tragico evento mette in evidenza i rischi associati ai temporali, in particolare per chi lavora in agricoltura e si trova in prossimità di strutture metalliche o elettriche durante le tempeste.

Le autorità locali hanno esortato i cittadini a prestare particolare attenzione alle previsioni meteorologiche e a prendere precauzioni durante i temporali, evitando di utilizzare impianti elettrici o di trovarsi in prossimità di oggetti metallici che possono condurre l’elettricità. La morte di Fernando Pirosu rappresenta un triste monito sulla forza della natura e sui pericoli che essa può comportare.

La famiglia di Pirosu è ora in lutto per la perdita del loro caro, ricordato come un uomo dedicato al suo lavoro e alla sua comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti, che lo descrivono come una persona generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri.

In seguito a questo incidente, si prevede che le autorità locali intensifichino le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza durante i temporali, al fine di prevenire futuri incidenti simili. Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori informazioni e chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica fatalità.



