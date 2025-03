Arisa parla della fine della relazione con Walter Ricci: “Era innamorato del mio personaggio, non della vera me”

La cantante Arisa ha deciso di parlare per la prima volta della rottura con il musicista jazz Walter Ricci, con il quale aveva ufficializzato la relazione nell’estate del 2024. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Ricci al Corriere della Sera, in cui aveva annunciato la fine della storia d’amore, la cantante ha condiviso il suo punto di vista, rivelando dettagli che gettano una nuova luce sulla vicenda. A riportare le sue parole è stato il settimanale Oggi.





La relazione tra Arisa e Walter Ricci era iniziata in modo inaspettato. I due si erano conosciuti per caso a Palermo, come raccontato dal musicista in un’intervista: “Ci siamo incontrati in aeroporto. È subito scoppiato qualcosa ed è iniziata una relazione”. La coppia aveva poi scelto di rendere pubblica la frequentazione attraverso i social, condividendo i primi scatti insieme nel luglio del 2024. Tuttavia, dopo circa nove mesi, la loro storia è giunta al termine.

Secondo quanto dichiarato da Walter Ricci, la decisione di separarsi sarebbe stata dettata dalla difficoltà di conciliare le rispettive carriere. “Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”, aveva spiegato il musicista. Tuttavia, il settimanale Oggi ha riportato che Arisa non avrebbe apprezzato questa versione dei fatti, ritenendola poco rappresentativa della realtà. A persone a lei vicine, la cantante avrebbe confidato: “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”. Una dichiarazione che sottolinea il peso della distinzione tra la sua figura pubblica e la sua vera identità.

La relazione tra i due sembrava essere iniziata con grandi aspettative. Arisa, in diverse occasioni, aveva espresso il desiderio di costruire una famiglia, un tema che aveva trovato spazio anche nelle parole di Walter Ricci. “Quando si è molto presi si dicono certe cose…”, aveva dichiarato il musicista, riferendosi ai progetti futuri di coppia. Tuttavia, con il passare del tempo, entrambi si sarebbero resi conto che le loro vite e priorità non erano allineate. “Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, aveva concluso Ricci.

La fine della relazione tra Arisa e Walter Ricci ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per le dichiarazioni contrastanti dei due protagonisti. Da una parte, il musicista ha descritto la rottura come una scelta condivisa, motivata da esigenze personali e lavorative. Dall’altra, la cantante ha lasciato intendere che la relazione non si fosse basata su una conoscenza profonda e autentica della sua persona, ma piuttosto sull’immagine che proietta come artista.

Nonostante il dispiacere per la fine della storia, entrambi sembrano ora concentrati sulle rispettive carriere. Walter Ricci, noto per il suo talento nel panorama jazz italiano, continua a dedicarsi alla musica, mentre Arisa prosegue il suo percorso artistico, con nuovi progetti in arrivo. La cantante, che negli ultimi anni ha dimostrato grande versatilità tra musica, televisione e moda, sembra determinata a mettere al primo posto se stessa e la sua crescita personale.

La vicenda ha anche acceso una riflessione più ampia sul rapporto tra personaggio pubblico e identità privata, un tema che Arisa ha spesso affrontato nel corso della sua carriera. La distinzione tra Arisa, l’artista amata dal pubblico, e Rosalba, la donna dietro il successo, emerge ancora una volta come elemento centrale della sua narrazione. Le sue parole, “Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”, sottolineano quanto possa essere difficile, per chi vive sotto i riflettori, costruire relazioni autentiche e basate sulla vera conoscenza reciproca.