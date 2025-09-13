Armi, videogiochi e simpatie di destra: il profilo dell’uomo che ha ucciso Charlie Kirk





Le autorità non avevano ancora rilasciato un’immagine di Tyler Robinson, il giovane sospettato dell’omicidio di Charlie Kirk, quando l’ex presidente Donald Trump si è rivolto alla nazione attribuendo la responsabilità alla “sinistra radicale”. La dichiarazione ha immediatamente polarizzato il dibattito pubblico, ma le prove che collegano Robinson a movimenti estremisti di sinistra sembrano fragili. Le incisioni trovate sui bossoli dei proiettili, inizialmente interpretate come segni di una cospirazione anarchica, si sono rivelate legate al mondo dei videogiochi e dei meme online.





Secondo le prime indagini, Tyler Robinson non risulta associato a gruppi militanti di sinistra come l’antifa. Al contrario, il suo profilo suggerisce un giovane cresciuto in una famiglia repubblicana dello Utah, con una passione per le armi e un interesse per i videogiochi. Questo dettaglio ha complicato ulteriormente la narrativa iniziale che lo vedeva come un esponente della “sinistra radicale”.

Le incisioni sui proiettili hanno attirato particolare attenzione. Una frase incisa su un bossolo recitava: “Hey fascist! Catch!” accompagnata da una sequenza di simboli: una freccia verso l’alto, una verso destra e tre verso il basso. Gli esperti hanno identificato questa combinazione come un riferimento al comando per attivare la “bomba Eagle da 500 kg” nel videogioco Helldivers 2. Quest’arma è diventata un meme popolare nella comunità di giocatori del titolo. Don Caldwell, caporedattore di Know Your Meme, ha spiegato che queste frecce sono spesso usate nei meme per rappresentare azioni violente o significative.

L’ambientazione di Helldivers 2 ha ulteriormente alimentato il dibattito: il gioco presenta una società chiamata Super Earth, descritta come una democrazia militarista con elementi di propaganda e uniformità, che richiama le caratteristiche di un regime fascista. Anche il riferimento ai “fascisti” nella frase incisa sui bossoli sembra essere legato alla narrativa del videogioco piuttosto che a un’ideologia politica reale.

Un’altra incisione ha destato curiosità: “Notices bulges OwO what’s this?”, un chiaro richiamo a un meme sui furry diventato virale nel 2015. Inoltre, è stata trovata la frase “Bella Ciao”, la celebre canzone della resistenza italiana. Negli ultimi anni, “Bella Ciao” ha avuto una rinascita sui social media ed è stata utilizzata in contesti diversi, incluso il videogioco Far Cry 6, dove accompagna le forze ribelli in missione contro un dittatore. Secondo il giornalista Simone Fontana, due mod per sostituire la musica di Helldivers con “Bella Ciao” sono state caricate online il 4 e il 7 settembre, suggerendo un possibile collegamento tra i temi del gioco e le scelte di Robinson.

In questo contesto, emerge una contraddizione interessante: mentre “Bella Ciao” è storicamente associata alla resistenza antifascista, è stata inclusa anche in playlist di estrema destra. Questo dettaglio mette in discussione l’interpretazione delle incisioni come dichiarazioni politiche coerenti.

Le immagini di Tyler Robinson, pubblicate sui social media dalla madre, offrono ulteriori indizi sul suo background. Ron Filipkowski, caporedattore di Meidas Touch, ha scritto su X (ex Twitter): “Dopo giorni in cui i repubblicani hanno incolpato e diffamato i democratici e le persone trans per l’omicidio di Kirk, pur non avendo idea di chi fosse, scopriamo che si tratta di un uomo bianco di una famiglia repubblicana dello Utah che amava le armi.” Le foto mostrano Robinson al poligono con armi da fuoco e in abiti casual, tra cui una tuta bianca e nera a righe.

L’interpretazione delle incisioni sui bossoli e il profilo personale di Robinson evidenziano quanto sia complesso attribuire motivazioni politiche chiare al caso. Mentre la narrativa iniziale puntava a collegare l’evento alla “sinistra radicale”, i dettagli emersi sembrano indicare un giovane influenzato da sottoculture online e dal mondo dei videogiochi, piuttosto che da ideologie estremiste.

L’omicidio di Charlie Kirk continua a sollevare interrogativi sulle dinamiche che lo hanno portato a compiersi. Con l’evolversi delle indagini, sarà fondamentale analizzare ulteriormente i simboli e le frasi lasciate da Robinson per comprendere meglio le sue intenzioni. Nel frattempo, il caso rimane al centro del dibattito politico e mediatico negli Stati Uniti.



