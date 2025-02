“Aspetti un bambino? Devi lasciare”, si dimette la consigliera FdI di Treviglio: “Torno alla mia famiglia e al lavoro”

Silvia Colombo, consigliera comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio, ha deciso di dimettersi a seguito di un acceso dibattito generato da una sua recente dichiarazione in Consiglio. Durante la discussione su una mozione che proponeva la possibilità di partecipare da remoto alle sedute per donne in gravidanza a rischio e neo-genitori, Colombo ha affermato: “Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi.”





Le sue parole hanno suscitato un’ondata di critiche, portando a una forte reazione da parte del pubblico e dei media. In risposta alle polemiche, Colombo ha pubblicato un post su Facebook, spiegando: “Io non ci sto a vedere il mio intervento manipolato, estrapolato dal contesto del suo reale significato. Si stava parlando di senso civico, di come, quando nella vita emergono nuove priorità, sia giusto interrogarsi sulle proprie capacità di svolgere al meglio il ruolo di rappresentanza comunale.” Questo tentativo di chiarire la sua posizione non è riuscito a placare le critiche, e la consigliera ha accusato il suo partito di aver affrontato la situazione con superficialità.

In un momento di forte tensione, Colombo ha espresso il suo disappunto per come la questione è stata gestita, affermando: “Non ci sto a fare politica in questo modo.” Ha inoltre sottolineato che i diritti delle donne dovrebbero andare oltre le bandiere politiche e le ideologie, condannando le “strumentalizzazioni per fini personali” di chi, a suo avviso, si erge a paladina dei diritti delle donne per mero opportunismo e visibilità.

Dopo le sue dichiarazioni in Consiglio comunale, Colombo si è scusata per eventuali fraintendimenti, dicendo di essere dispiaciuta se le sue parole hanno causato dispiacere a qualcuno. Nella giornata del 27 febbraio, ha pubblicato un post in cui ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni da capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio e da consigliera: “Ho deciso di dimettermi e tornare così a lavorare e a fare la mamma. Questa bufera mediatica mi lascia delusa e amareggiata, e non intendo più prendervi parte.”

La decisione di Colombo di dimettersi rappresenta un’importante svolta nella sua carriera politica, evidenziando le difficoltà che possono sorgere quando le parole vengono interpretate in modi diversi da quelli intesi. La sua esperienza mette in luce le sfide che affrontano i rappresentanti politici nel comunicare le proprie idee in un contesto pubblico, dove ogni affermazione può essere scrutinata e contestata.