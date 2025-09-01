Assalto spettacolare al portavalori nel Cagliaritano: incendiati veicoli sulla statale





Scene da film si sono verificate nella mattinata di lunedì 1 settembre lungo la statale 387, nel comune di Sant’Andrea Frius, situato nella città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Un gruppo di malviventi ha cercato di bloccare un furgone portavalori incendiando diversi veicoli e posizionandoli di traverso sulla carreggiata. Tuttavia, grazie alla prontezza dei vigilantes a bordo del mezzo, il tentativo di rapina è stato sventato.





Secondo le prime ricostruzioni, la banda era composta da almeno quattro persone, tutte incappucciate e armate di fucili d’assalto. L’azione è avvenuta nelle prime ore della giornata e ha avuto come obiettivo un furgone blindato appartenente a un istituto di vigilanza privata. Per ostacolare il passaggio del mezzo, i rapinatori hanno dato alle fiamme alcune automobili e un camion rubato, posizionandoli strategicamente sulla strada. Nonostante il blocco, il conducente del portavalori è riuscito a compiere una manovra rapida e a fuggire, evitando così l’assalto.

La situazione sul luogo si è complicata ulteriormente quando gli incendi appiccati dai malviventi hanno coinvolto la vegetazione circostante, innescando un pericoloso incendio boschivo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, supportati da squadre della Forestale e da due elicotteri regionali antincendio, che hanno lavorato per contenere il fuoco e impedire che si propagasse ulteriormente.

L’ente gestore della statale, Anas, ha comunicato la chiusura della strada in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 28 e il chilometro 34. “Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle auto incendiate per il tentativo di rapina”, ha dichiarato l’ente.

Le indagini sull’accaduto sono state immediatamente avviate dai Carabinieri della Compagnia di Dolianova e dal nucleo investigativo di Cagliari, che stanno lavorando per individuare i responsabili. È stato attivato il piano prefettizio Anticrimine, con posti di blocco istituiti lungo le principali arterie stradali della zona, nel tentativo di intercettare i fuggitivi. Al momento, non ci sono stati arresti.

Il luogo dell’assalto, identificato come località Bruncu Ingurtosu, è stato teatro di un’operazione complessa che ha richiesto l’intervento coordinato di diverse unità operative. Le forze dell’ordine stanno analizzando gli elementi raccolti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali tracce lasciate dai banditi.

Nonostante il fallimento del colpo, l’azione dei rapinatori ha avuto conseguenze significative sul traffico e sull’ambiente. La chiusura della statale ha causato disagi alla viabilità locale e agli automobilisti in transito, mentre gli incendi hanno rappresentato una minaccia per la vegetazione e la fauna del territorio.



