Auto investe un bambino di 4 anni sulla pista ciclabile a Latina: era insieme al padre





Momenti di tensione si sono vissuti nel pomeriggio di giovedì 11 settembre a Latina, dove un grave incidente ha coinvolto un bambino di quattro anni. Il piccolo stava percorrendo la pista ciclabile di viale Antonio Pennacchi insieme al padre, quando, nei pressi della rotonda che collega la strada litoranea, è stato travolto da un’auto. L’impatto è stato tale da far perdere i sensi al bambino, rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.





Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale, il padre e il figlio erano diretti verso la zona di Capo Portiere, provenendo dal centro città. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19, poco prima del calare del sole, all’incrocio tra viale Pennacchi e la strada provinciale 50. In quel punto, l’auto coinvolta, una Lancia Ypsilon guidata da un giovane di ventitré anni, ha colpito il bambino mentre attraversava l’area ciclopedonale. Anche il padre è stato sbalzato dalla bicicletta a causa della collisione.

Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, trovando il bambino privo di sensi. Dopo una prima valutazione delle condizioni del piccolo, hanno richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto urgente all’ospedale pediatrico della Capitale. L’eliambulanza è atterrata in un campo vicino alla scena dell’incidente, permettendo di trasferire il bambino in tempi rapidi. Fortunatamente, nonostante i traumi e le contusioni riportate, le sue condizioni non sono risultate critiche.

Il padre del bambino ha invece ricevuto cure direttamente sul posto. Pur avendo riportato solo ferite leggere, era visibilmente sotto shock per quanto accaduto. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto la sua testimonianza e quella del conducente dell’auto, che si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Il ventitreenne, ancora scosso dall’accaduto, ha collaborato con gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il tratto di strada dove si è verificato l’investimento è noto per essere particolarmente trafficato, soprattutto nelle ore serali. La rotonda in questione rappresenta un punto nevralgico per il collegamento tra il centro di Latina e la zona costiera. La polizia locale sta ora lavorando per determinare con precisione le responsabilità dell’accaduto. Saranno analizzati sia i rilievi effettuati sul posto sia le testimonianze dei presenti.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che spesso segnalano la difficoltà di attraversare in sicurezza le aree ciclopedonali lungo viale Antonio Pennacchi. Non è raro che automobilisti non rispettino le precedenze o che si verifichino situazioni di rischio per i ciclisti e i pedoni.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che coinvolgono giovani e giovanissimi nella provincia di Latina. Solo pochi giorni fa, un altro episodio tragico si è verificato sulla via Tuscolana, dove un ragazzo di diciotto anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Questi eventi sottolineano l’importanza di adottare misure preventive e di sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto delle norme stradali.

Per quanto riguarda il bambino investito a viale Pennacchi, le notizie provenienti dall’ospedale Bambino Gesù sono incoraggianti: i medici confermano che le lesioni riportate non sono gravi e che il piccolo è sotto osservazione per monitorare eventuali complicazioni. Il padre continua a seguire da vicino le cure del figlio, mentre cerca di riprendersi dallo shock emotivo.



