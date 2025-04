Avarie Tierney, studentessa di 21 anni, muore a Roma: la storia dietro una tragica allergia alimentare.

Si chiamava Avarie Anne Tierney la giovane di 21 anni deceduta ieri a Roma, dopo aver consumato un panino in un ristorante del Pigneto. La ragazza ha avuto una reazione allergica, probabilmente causata da tracce di anacardi. Dopo aver avvertito i sintomi, è corsa nel suo alloggio, dove le amiche le hanno immediatamente somministrato una dose di Bentelan, ma purtroppo ha subito una grave crisi respiratoria nel parcheggio della struttura che la ospitava. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarla per trenta minuti, ma le manovre si sono rivelate inefficaci e la giovane è morta a causa di uno shock anafilattico. Le indagini da parte della polizia di Stato sono attualmente in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.





Avarie Tierney era una studentessa della Biola University in California, negli Stati Uniti, e si trovava a Roma per un viaggio di studio. Il suo profilo Instagram racconta di una ragazza socievole e avventurosa, con foto che la ritraggono accanto ad amici e colleghi. Tra gli scatti, si possono vedere immagini di lei davanti al Colosseo, allo stadio Olimpico con la sciarpa della Roma, in un locale del Pigneto e alla Fontana di Trevi.

La tragedia si è verificata in via Casilina, nel quartiere Pigneto, precisamente nel parcheggio di una struttura che accoglie studenti stranieri in vacanza studio. Avarie aveva pranzato in un ristorante situato a meno di cento metri dal suo alloggio, la Casa per ferie delle suore di San Domenico Anne. Purtroppo, a causa di una “barriera linguistica”, non è riuscita a comunicare la sua allergia agli anacardi, di cui era perfettamente consapevole. Sebbene portasse sempre con sé un kit di primo soccorso contenente il Bentelan, in questa occasione lo aveva dimenticato nella sua camera, che distava solo pochi passi dal locale.

Secondo quanto riportato, Avarie era molto attenta alla sua allergia alimentare e aveva sempre adottato precauzioni per evitare reazioni avverse. La sua morte ha scosso non solo la comunità di studenti stranieri a Roma, ma anche i suoi familiari e amici in California. La famiglia di Avarie è stata informata della tragedia e si è detta devastata dalla perdita della giovane, descrivendola come una persona piena di vita e con un grande futuro davanti a sé.

Le indagini in corso mirano a comprendere se ci siano state negligenze da parte del ristorante o se ci siano altre circostanze che abbiano contribuito alla tragedia. La polizia sta esaminando la situazione per garantire che vengano rispettate tutte le normative sulla sicurezza alimentare e per prevenire futuri incidenti simili.

Il caso di Avarie Tierney ha riacceso il dibattito sull’importanza della comunicazione riguardo alle allergie alimentari, specialmente per i viaggiatori che si trovano in paesi stranieri. Molti esperti sottolineano che è fondamentale che i ristoranti siano formati per gestire situazioni di allergie alimentari e che i clienti siano in grado di comunicare chiaramente le loro esigenze.