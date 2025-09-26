​​


“Avete rotto con la CGIL”: Belpietro prima battezza la compagna Fusani e poi le rinfresca la memoria – VIDEO

Emanuela B.
26/09/2025
Maurizio Belpietro critica l’atteggiamento che giustifica le violenze di piazza, ricordando alla collega Fusani: “La banalizzazione di quanto sta accadendo mi lascia perplesso. È inutile continuare a parlare dell’assalto alla CGIL, l’unico caso”. “È giusto protestare, ma in modo civile. Non è civile bloccare il traffico ferroviario, creare disagi, bloccare i porti. Anzi, ricordo che quando qualcuno bloccò il porto di Trieste intervennero gli idranti e tutti applaudirono”.





