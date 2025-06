Avviso del medico: dormire con il ventilatore acceso può scatenare allergie e problemi respiratori

I britannici stanno godendo di un assaggio anticipato di estate, con il sole che splende sul Regno Unito.





Tuttavia, poiché solo circa il 5% delle famiglie nel Regno Unito dispone di aria condizionata, molte persone ricorrono all’acquisto di ventilatori, mettono le federe nel congelatore o bevono acqua ghiacciata per restare freschi.

Anche se un ventilatore vicino al letto può sembrare una manna dal cielo, un medico ha avvertito dei rischi per la salute poco conosciuti legati all’uso del ventilatore elettrico durante il sonno.

Utilizzare un ventilatore tutta la notte può “causare uno stress nascosto al corpo”, secondo il dottor Naheed Ali, specialista in salute intervistato da LADbible. Tuttavia, i ventilatori possono aiutare a raffreddare la pelle accelerando l’evaporazione del sudore.

Il dottor Ali, esperto presso la clinica Vera, ha spiegato che il flusso d’aria continuo può seccare la gola e i seni nasali, lasciando una sensazione di disidratazione e di gola secca al risveglio.

“Una gola secca produce muco più denso, che può intrappolare allergeni e irritanti vicino ai tessuti sensibili”, ha detto il dottor Ali. “Col tempo, questo può scatenare tosse, voce rauca o congestione dei seni nasali che dura per tutta la giornata.”

Il medico ha aggiunto che utilizzare il ventilatore tutta la notte può “sollevare” la polvere e causare restringimento al petto nelle persone con asma o allergie.

“Il flusso d’aria continuo fa anche circolare la polvere presente su lenzuola e pavimento. Piccole particelle di lanugine, forfora e polline restano in movimento e possono penetrare più in profondità nelle vie aeree mentre dormiamo”, ha spiegato il dottor Ali. “Chi soffre di asma o di allergie lievi spesso si sveglia con una maggiore sensazione di costrizione al petto o con starnuti dopo una notte con il ventilatore acceso.”

Anche la rigidità muscolare può essere causata dal dormire sotto un flusso costante di aria fredda.

Il dottor Ali ha sottolineato che i muscoli possono contrarsi come reazione difensiva se la temperatura dei tessuti si abbassa. Per questo, chi lascia il ventilatore acceso tutta la notte rischia di svegliarsi la mattina seguente con spalle e collo rigidi.

“I muscoli raffreddati si irrigidiscono come difesa naturale, e questa tensione può persistere fino a quando una doccia calda o dello stretching delicato non ripristinano la normale circolazione sanguigna”, ha affermato.

Il dottor Ali offre comunque alcuni consigli per chi non può fare a meno del ventilatore in camera da letto durante l’estate.

La prima cosa da fare è impostare un timer sul ventilatore in modo che si spenga automaticamente dopo i primi 90 minuti di sonno. Il medico suggerisce anche di evitare di puntare il ventilatore direttamente verso di sé, ma di indirizzarlo verso una parete per avere un flusso d’aria più delicato. È utile tenere a portata di mano un bicchiere d’acqua per idratare bocca e gola secche.

Infine, per ridurre polvere e polline, il dottor Ali consiglia di cambiare regolarmente i filtri dell’aria in camera da letto e di lavare le lenzuola una volta alla settimana.