Baba Vanga, le quattro terrificanti profezie per il 2026: tra gli annunci anche quello sugli extraterrestri





Nonostante la sua morte avvenuta quasi trent’anni fa, Baba Vanga, la sensitiva bulgara originariamente conosciuta come Vangelia Pandeva Gushterova, continua a suscitare interesse e curiosità grazie alle sue misteriose profezie. I suoi seguaci sostengono che abbia previsto eventi significativi, tra cui gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la tragica scomparsa della principessa Diana e le devastanti inondazioni che hanno colpito diverse regioni nel 2022. Con l’avvicinarsi del 2026, l’attenzione si concentra sulle sue predizioni per quell’anno, che si presentano come quattro visioni potenzialmente in grado di alterare il corso della storia dell’umanità.





Le previsioni di Baba Vanga sono caratterizzate da toni cupi e allarmanti. Tra i temi ricorrenti ci sono i disastri naturali, i conflitti armati e l’eventuale contatto con forme di vita extraterrestre. La prima delle sue profezie per il 2026 riguarda eventi catastrofici legati alla natura. Secondo la sensitiva, il mondo potrebbe sperimentare disastri naturali senza precedenti, che potrebbero includere terremoti devastanti e inondazioni. Questi eventi potrebbero avere conseguenze drammatiche per diverse nazioni, portando a una crisi umanitaria e a un aumento del numero di sfollati.

La seconda previsione di Baba Vanga si concentra su conflitti armati e guerre. La sensitiva ha suggerito che nel 2026 potremmo assistere a nuove tensioni geopolitiche che sfoceranno in conflitti aperti. Gli analisti temono che le rivalità tra le potenze mondiali possano intensificarsi, portando a uno scenario di instabilità globale. Le sue parole evocano la possibilità di conflitti prolungati e di un aumento della violenza, con ripercussioni significative per la sicurezza internazionale.

Un altro aspetto inquietante delle profezie di Baba Vanga riguarda l’arrivo di forme di vita extraterrestre. La sensitiva ha affermato che nel 2026 ci saranno segni di vita al di fuori del nostro pianeta. Questo evento, secondo le sue visioni, potrebbe generare sia meraviglia che paura tra gli esseri umani. L’idea di un contatto con alieni ha sempre suscitato fascino e timore, e le previsioni di Vanga non fanno eccezione. Gli scienziati e gli studiosi di fenomeni extraterrestri si sono mostrati scettici, ma la possibilità di un incontro con altre civiltà rimane un tema di grande interesse.



