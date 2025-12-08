Nancy Brilli eliminata, la dura accusa a Ballando con le stelle: “Qui ci sono figli e figliastri, sono stata carne da macello”





L’attrice, non ripescata, chiude con amarezza la sua avventura nel talent Rai. Sul suo profilo Instagram un post durissimo: “Qui ci sono figli e figliastri”.





L’avventura di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle si è conclusa senza un ripescaggio, lasciando l’attrice con un profondo senso di amarezza. Dopo l’eliminazione, Brilli ha deciso di rompere il silenzio attraverso un lungo e intenso sfogo sui social, dove ha usato parole forti per descrivere la sua esperienza nel celebre talent show di Rai1.

Nel post pubblicato su Instagram, l’attrice ha confessato di essersi sentita usata come “carne da macello”, esprimendo tutta la sua frustrazione per un trattamento che definisce “opinabile”. Il suo malcontento nasce da una sensazione di disparità: Brilli è infatti convinta che non tutti i concorrenti siano stati valutati e trattati con le stesse regole. “Figli e figliastri? Decisamente sì”, ha affermato senza mezzi termini, lanciando un’accusa pesante sul presunto clima del programma.

La sua amarezza è acuita dal ricordo delle insistenze iniziali per convincerla a partecipare. “Non ho capito perché siano andati a cercarmi e corteggiarmi così assiduamente”, ha scritto, sottolineando il contrasto tra le premesse e la realtà vissuta. Secondo il suo racconto, fin dai primi giorni le sarebbe stato chiarito che Ballando con le Stelle “non è una gara di ballo”. Un concetto che si sarebbe tradotto in una scelta concreta e simbolica: la coreografia del suo jive iniziale, che lei definisce “fortissimo”, le sarebbe stata cambiata perché considerata troppo buona, rischiando di sembrare studiata a casa. L’obiettivo, le fu spiegato, non era l’eccellenza tecnica immediata, ma mostrare un “percorso”, una crescita.

Brilli fa riferimento alla struttura narrativa del “viaggio dell’eroe”, teorizzata da Joseph Campbell, per descrivere ciò che le sarebbe stato richiesto: un personaggio che lascia il mondo ordinario, affronta sfide, cade e si rialza. “L’eroe… viene sacrificato per altri calcoli. Combatte fino all’ultimo ma poi muore. Con onore, ma quello fa”, ha scritso, in un passaggio interpretato da molti come un velato riferimento ai meccanismi di produzione e al ruolo della conduttrice Milly Carlucci, spesso soprannominata “la generalessa”.

La sua esperienza è stata segnata anche da un imprevisto: ha iniziato la gara in coppia con il ballerino Carlo Aloia, sostituito poi da Stefano Di Filippo a seguito di un infortunio del primo. Nonostante le difficoltà e il finale amaro, Nancy Brilli ha trovato un po’ di conforto nel calore dimostratole dal pubblico a casa e nella consapevolezza di avere comunque imparato qualcosa di nuovo.

Il suo sfogo ha acceso un dibattito tra i fan del programma, dividendo chi sostiene la durezza delle sue parole e chi le attribuisce la semplice amarezza di chi non è passato al turno successivo. La produzione di Ballando con le Stelle, come di consueto in questi casi, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla questione.



