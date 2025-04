Bambina di 9 anni salva la nonna colpita da un malore grazie al primo soccorso imparato a scuola

Mercoledì 23 aprile è stata una giornata che Emma, una bambina di appena 9 anni, ricorderà per sempre. La piccola ha dimostrato coraggio e prontezza di spirito quando la sua nonna, di 76 anni, è stata colpita da un malore nella loro casa ad Arezzo. L’anziana ha iniziato a perdere sangue dal naso e dalla bocca, ma Emma non si è lasciata sopraffare dal panico.





Grazie alle competenze acquisite durante un corso di pronto soccorso alla scuola elementare, Emma ha saputo gestire l’emergenza con efficacia. Il progetto “Asso”, promosso dalla Misericordia, mira a educare i bambini alle pratiche di soccorso, insegnando loro come comportarsi in situazioni critiche. La bambina ha applicato quanto appreso e ha contattato immediatamente il numero unico per le emergenze, il 112. Seguendo le istruzioni degli operatori, Emma ha dimostrato un notevole sangue freddo.

Questo episodio non è isolato; pochi giorni prima, sempre ad Arezzo, un altro giovane ha agito con prontezza in una situazione simile. Il 4 aprile, un bambino di 10 anni ha soccorso la nonna colpita da una crisi epilettica. Anche lui aveva partecipato al “Progetto Asso”, che gli ha fornito le conoscenze necessarie per gestire l’emergenza. Ha chiamato i soccorsi e ha atteso il loro arrivo, senza lasciare sola l’anziana.

Un altro caso di intervento tempestivo da parte di un minore si è verificato a marzo. Una dodicenne, avendo appreso tecniche di primo soccorso durante un campo estivo, ha salvato la vita della nonna con un massaggio cardiaco, impedendo che l’ostruzione delle vie aeree si trasformasse in arresto cardiaco.

Questi episodi evidenziano l’importanza di educare i giovani al pronto soccorso, permettendo loro di agire efficacemente in situazioni di emergenza. La preparazione ricevuta attraverso progetti educativi come “Asso” può fare la differenza tra la vita e la morte, mostrando quanto sia cruciale investire nella formazione dei più piccoli.

Le storie di Emma e degli altri bambini coraggiosi sono un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di salvezza. La loro capacità di mantenere la calma e di agire rapidamente è un tributo alla validità dei programmi di educazione al soccorso, che non solo preparano i giovani a gestire situazioni difficili, ma li incoraggiano anche ad aiutare gli altri.

In un mondo dove le emergenze possono verificarsi in qualsiasi momento, avere le competenze necessarie per intervenire può cambiare il corso degli eventi. Queste iniziative educative continuano a dimostrarsi essenziali, non solo per la sicurezza personale, ma anche per il benessere della comunità.