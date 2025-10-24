Bambino di 4 anni vaga da solo, la polizia lo ferma e trova il padre: “ha sorriso quando ha rivisto l’asilo”





Un episodio di apprensione si è verificato a Macerata nel pomeriggio del 23 ottobre, quando un bambino di soli 4 anni è stato avvistato mentre vagava da solo lungo via Roma. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di risolvere la situazione e di riunire il piccolo con il padre.





L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che, notando il bambino camminare senza alcun accompagnatore sul marciapiede, hanno contattato il numero di emergenza 112. La segnalazione ha mobilitato due pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che si sono immediatamente recate sul posto.

Gli agenti hanno trovato il bambino in evidente stato di agitazione. Nonostante fosse impaurito, i poliziotti sono riusciti a calmarlo e a guadagnare la sua fiducia. Tuttavia, comunicare con lui si è rivelato complicato: essendo di origini straniere, il piccolo parlava solo poche parole di italiano, il che ha reso più difficile l’identificazione dei suoi familiari.

Per cercare di risalire ai genitori, gli agenti hanno inizialmente chiesto informazioni ai commercianti della zona, ma nessuno sembrava riconoscere il bambino o sapere a chi potesse appartenere. Non avendo ottenuto risultati, hanno deciso di portarlo con sé in auto per esplorare le strade vicine.

Durante il giro, il bambino ha improvvisamente indicato con entusiasmo un cortile con dei giochi. Si trattava del giardino del suo asilo, un luogo che evidentemente riconosceva. Gli agenti si sono fermati e hanno parlato con il preside della scuola, che ha confermato l’identità del piccolo. Grazie a queste informazioni, sono riusciti a contattare il padre del bambino.

L’uomo, visibilmente preoccupato e in cerca del figlio, ha accolto con sollievo la notizia che il bambino fosse al sicuro. Il ricongiungimento è avvenuto poco dopo e il piccolo è stato riportato tra le braccia del genitore.

Gli agenti coinvolti nell’operazione hanno dichiarato: “Ci impegniamo a essere sempre presenti nelle situazioni di bisogno”, sottolineando l’importanza del loro ruolo al servizio della comunità.



