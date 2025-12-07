Barbara D’Urso in ospedale, mostra il ticket pagato: la stoccata di Selvaggia Lucarelli, non serve dirlo, lo paghiamo tutti





Il percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle si è rivelato particolarmente difficile, soprattutto dopo un infortunio che l’ha costretta a ballare con un tutore. Durante un video trasmesso prima della puntata di sabato 6 dicembre, la conduttrice ha spiegato la sua situazione: “Sono andata avanti con gli antidolorifici, quando usi gli antidolorifici il dolore non ce l’hai e quindi lavori”. Ha anche rivelato di aver ignorato il dolore per venti giorni, nonostante le difficoltà. L’incidente risale alla settimana precedente, quando Barbara si è infortunata in diretta durante la presa finale.





Dopo l’incidente, D’Urso è apparsa nel programma Domenica In, dove ha raccontato di aver avvertito dolore e di essere tornata a casa distrutta. Successivamente, ha deciso di recarsi in ospedale, dove ha pagato il ticket per ricevere assistenza nel reparto ortopedia. In quell’occasione, ha scoperto che la sua situazione stava peggiorando: “L’anca è peggiorata, si sta cicatrizzando, c’è un distacco del tendine. Non ho mai detto niente. Il dottore dice che devo tenere il tutore per una settimana e poi potrei guarire in quindici giorni. Ma io voglio continuare a ballare, non mi ritiro”.

Barbara D’Urso ha anche menzionato di non riuscire più a piegare la spalla liberamente. Durante le prove, si è mostrata visibilmente afflitta, dichiarando: “Ballare così è orribile, è faticosissimo, tira tutto, fa male”. Nonostante il dolore, ha portato a termine la sua esibizione con il tutore, ricevendo commenti contrastanti dalla giuria.

Carolyn Smith, una delle giurate, ha espresso il suo dispiacere per l’infortunio di D’Urso, ma ha anche elogiato la coreografia. Ivan Zazzaroni ha sottolineato che i piedi di Barbara erano perfetti durante l’esibizione. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha fatto notare un aspetto controverso: prima di esprimere il suo giudizio, ha criticato D’Urso per aver menzionato di aver pagato il ticket, affermando: “Mi ha molto appassionato la storia che hai pagato il ticket, l’ho trovata meravigliosa, stupenda, una persona semplice che paga il ticket”.

Barbara D’Urso ha replicato: “Pagando le tasse come tutti sono andata in un ospedale e ho pagato il ticket”. Lucarelli, però, ha insistito: “Non c’era bisogno di dirlo, lo paghiamo tutti. Veniamo al ballo, che è la cosa di cui vogliamo parlare”. La giurata ha successivamente valutato la coreografia, definendola ben fatta, ma ha ritenuto che Pasquale La Rocca, il partner di ballo di D’Urso, si fosse un po’ impigrito: “Anche con ballerine ammaccate hai fatto delle cose incredibili, questa era una cosa un po’ pigra”.

Alberto Matano ha preso le difese di D’Urso, dichiarando di non essere d’accordo con Lucarelli: “Se Barbara si è fatta male è perché la coppia è stata audace, c’è stato impegno, disciplina e dedizione. È un percorso che dobbiamo applaudire”. Nonostante le opinioni contrastanti, Selvaggia Lucarelli ha mantenuto la sua posizione, assegnando un punteggio di 6 alla coppia, per un totale di quaranta punti.



