Barbara D’Urso pronta al ritorno in TV: Salvini la vuole su Rai1 con un nuovo show da gennaio

Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile ritorno in televisione di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più note del panorama italiano. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui un articolo de Il Foglio firmato da Salvatore Merlo, la conduttrice sarebbe pronta a tornare sugli schermi, e questa volta su Rai1. A sostenere il suo rientro nel mondo televisivo sarebbe nientemeno che Matteo Salvini, attuale Ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio.





L’indiscrezione riguarda un nuovo programma che dovrebbe essere trasmesso ogni venerdì pomeriggio a partire da gennaio 2026. Si tratterebbe di una trasmissione di “emotainment”, un genere che mescola emozioni, intrattenimento e storie personali, formula che in passato ha già caratterizzato il successo della conduttrice.

Secondo l’articolo de Il Foglio, il ruolo di Matteo Salvini sarebbe stato determinante per favorire il ritorno di Barbara D’Urso in televisione. Il quotidiano descrive il ministro come un vero promotore del progetto, impegnato a convincere i vertici della Rai a dare spazio alla conduttrice. “Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso”, si legge nell’articolo. E ancora: “Sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: ‘Matteo ci sa fare’.”

La notizia ha destato curiosità anche per il genere del programma che Barbara D’Urso potrebbe condurre. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di un format che punta su racconti emozionanti, momenti di riflessione e leggerezza, un mix che sembra cucito su misura per lo stile della conduttrice. L’articolo de Il Foglio lo descrive come un “minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro”. Questo tipo di trasmissione rappresenterebbe un ritorno alle origini per la conduttrice, che ha costruito la sua carriera proprio su programmi capaci di coinvolgere emotivamente il pubblico.

Il coinvolgimento di Matteo Salvini in questa vicenda non è passato inosservato. Il leader della Lega, noto per la sua capacità di utilizzare i social media e la comunicazione diretta per raggiungere il pubblico, sembra aver intravisto in Barbara D’Urso una figura capace di attrarre l’attenzione e conquistare consensi. “Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram,” scrive ironicamente Il Foglio, sottolineando la determinazione con cui Salvini si sta muovendo per il ritorno della conduttrice in Rai.

L’idea di vedere Barbara D’Urso su Rai1 rappresenta un cambiamento significativo nella carriera della presentatrice, che per anni è stata uno dei volti principali di Mediaset. Dopo un periodo lontano dalla televisione, durante il quale si è dedicata principalmente ai social media e ad altre attività personali, questa nuova avventura potrebbe segnare una rinascita professionale.

Per ora, né Barbara D’Urso né la Rai hanno confermato ufficialmente la notizia. Tuttavia, le voci continuano a circolare con insistenza, alimentate anche dalla descrizione dettagliata fornita da alcune fonti interne all’emittente pubblica. Se le indiscrezioni fossero confermate, il programma potrebbe diventare uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo del 2026.

Resta da vedere come il pubblico accoglierà questa nuova sfida professionale per Barbara D’Urso e quale sarà l’effettivo impatto del programma su Rai1. Di certo, il ritorno della conduttrice rappresenterebbe una novità interessante nel panorama televisivo italiano, segnata anche dall’insolito sostegno di una figura politica come Matteo Salvini.