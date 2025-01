Beatrice Luzzi critica Helena al Grande Fratello: il commento a Pomeriggio Cinque

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 9 gennaio, Beatrice Luzzi ha parlato delle vicende del Grande Fratello e ha attaccato la concorrente Helena Prestes. L’attrice e opinionista del reality show ha partecipato al talk show condotto da Myrta Merlino, scatenando il dibattito grazie a delle dichiarazioni forti contro la modella brasiliana.





Il racconto ha coinvolto due concorrenti: “Si parla di uno sfogo della fantastica Amanda che è bellissima e bravissima: si innamora di Lorenzo e Shaila ci prova con Lorenzo, con sguardi e sfottò, tutto il giorno, però una volta lei lo tiene a sé e interloquisce con le altre per toglierla di mezzo. Amanda perde la pazienza con tutta la dignità a noi estranea, non urla, parla”.

Luzzi difende dunque la concorrente Amanda, sottolineandone la compostezza e il distacco, per poi aggiungere: “Shaila è gelosa, Amanda ha fatto un passo indietro quando si sono riavvicinati, però sente la mancanza di Lorenzo. Lei lo ha sempre difeso. Amanda è una gran signora e non è una che si insinua nelle relazioni, come per esempio fa Helena”. Parole dirette che non lasciano spazio a interpretazioni dubbie e diversamente grado di giudizio.

L’opionista Clarissa Burt ha voluto puntare il dito contro Shaila, difendendola, ma aggiungendo la sua opinione: “Non è così signorile”. L’affermazione di Luzzi è infatti destinata a far discutere. Cosa si nasconde dietro la frecciata a Helena? Il giudizio personale della Luzzi sembra poter essere ricondotto a un comportamento dell’opinionista nelle ultime settimane.

Helena Prestes è infatti tra le concorrenti più discusse nei salotti e tra le altre concorrenti della casa del Grande Fratello. I suoi comportamenti hanno diviso l’opinione pubblica, compresi gli stessi inquilini, ma fanno parte della sua personalità forte e diretta. Luzzi sembra però aver considerato alcuni suoi comportamenti esagerati.

Output atteso Dal momento condiviso potrebbero nascere una nuova polemica e una riflessione durante la prossima puntata serale di GF Vip. Un possibile stato pourrait essere un confronto diretto tra Beatrice Luzzi e Helena Prestes. Ils ne manquerai di sapere gli sviluppi per capire alla forza dei giudizi della opinionista. Faremo il punto in caso di nuove reazioni.