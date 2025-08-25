Belén Rodriguez registra il nome della figlia Luna Marì: diventa un marchio per abiti e gioielli





Belén Rodriguez ha registrato come marchio il nome della figlia Luna Marì: il brand consentirà la produzione di abbigliamento, cosmetici e gioielli ispirati alla bambina.





Il nome Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è diventato ufficialmente un marchio registrato. A rilevarne i diritti è stata la società The Family Factory Srl, controllata per il 99% dalla showgirl argentina. Con questa operazione, la conduttrice si è assicurata l’esclusiva sull’utilizzo commerciale del nome della figlia, trasformandolo in un brand che potrà essere declinato in vari settori, dall’abbigliamento ai cosmetici, fino alla gioielleria.

Secondo quanto ricostruito dal portale Affari e Maranza, la pratica per la registrazione era stata avviata già nel 2022, a pochi mesi dalla nascita della bambina. In quell’occasione, Belén Rodriguez si era rivolta al Registro europeo delle proprietà intellettuali per dare il via al procedimento. La conclusione è arrivata nei mesi successivi, garantendo alla showgirl la titolarità esclusiva del marchio.

L’operazione consente così a Belén di avere il pieno controllo sull’uso del nome Luna Marì a fini commerciali, tutelando al contempo l’immagine della figlia. Una scelta che si inserisce in una strategia già adottata da altri personaggi del mondo dello spettacolo, tesa a proteggere i diritti legati ai nomi dei propri figli, evitando utilizzi non autorizzati o strumentalizzazioni da parte di terzi.

Parallelamente alla gestione della carriera e delle iniziative imprenditoriali, Belén Rodriguez ha affrontato negli ultimi anni anche le difficoltà legate alla sua vita privata. La separazione da Antonino Spinalbese, avvenuta circa un anno dopo la nascita della bambina, aveva segnato un periodo di forte tensione tra i due ex compagni. I rapporti si erano incrinati fino a sfociare in uno scontro pubblico sui social, dove non erano mancati momenti di forte imbarazzo.

Quella fase, caratterizzata anche dalle dichiarazioni della showgirl in merito alla presunta relazione tra l’ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, aveva acceso i riflettori sulla sua vita sentimentale e familiare. Tuttavia, oggi la situazione appare diversa. La scelta di registrare il marchio legato al nome della figlia si inserisce in un percorso di maggiore riservatezza, in cui la conduttrice argentina sembra aver preferito mettere in secondo piano le tensioni mediatiche per concentrarsi sulla protezione degli affetti più vicini.



