Beve acqua contaminata dalla borraccia a scuola, studentessa finisce in ospedale: “Ci avevo messo candeggina per scherzo”





Una studentessa di un istituto superiore di Avola, in provincia di Siracusa, ha dovuto affrontare una grave emergenza sanitaria dopo aver bevuto accidentalmente della candeggina diluita. L’incidente è avvenuto durante l’orario scolastico, poco dopo che la ragazza aveva festeggiato il suo compleanno. La giovane ha avvertito un malore subito dopo aver ingerito l’acqua contaminata, e i suoi compagni di classe hanno allertato gli insegnanti.





Il compagno di classe responsabile dell’incidente ha confessato di aver versato la sostanza tossica nella borraccia della ragazza come parte di uno scherzo, senza rendersi conto delle potenziali conseguenze. Questo gesto avventato ha portato a una situazione critica, e il ragazzo ha espresso immediatamente il suo rammarico per quanto accaduto.

L’incidente si è svolto alla fine dell’ora di educazione fisica, quando gli insegnanti non erano presenti in aula. Una volta tornata in classe, la studentessa ha bevuto dalla sua borraccia e ha notato solo in un secondo momento l’odore forte e anomalo della candeggina. Spaventata, ha immediatamente avvisato i docenti e il dirigente scolastico, i quali hanno prontamente contattato il servizio di emergenza sanitaria.

La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, accompagnata dai familiari, mentre il personale scolastico ha avviato una serie di verifiche per comprendere l’accaduto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto la bottiglia di candeggina, che era stata introdotta a scuola dall’esterno. Durante le indagini, il compagno di classe si è presentato spontaneamente, spiegando di aver agito senza pensare alle possibili conseguenze del suo gesto.

Il ragazzo ha dichiarato di essersi sentito subito in colpa per il malessere dell’amica e ha manifestato profonda preoccupazione per le sue condizioni di salute. Davanti alle forze dell’ordine, ha trovato il coraggio di chiedere notizie sulla studentessa, nel frattempo giunta in ospedale con i genitori. La vicenda ha suscitato grande attenzione all’interno della comunità scolastica e tra le famiglie degli studenti.

La direzione scolastica e gli insegnanti dei due ragazzi stanno ora gestendo la situazione, tenendo conto della confessione del compagno di classe. Le autorità scolastiche si occuperanno di affrontare le conseguenze didattiche dell’incidente e di garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro. La sicurezza degli studenti è una priorità fondamentale, e la scuola sta lavorando per sensibilizzare gli alunni sui rischi legati a comportamenti irresponsabili.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla vigilanza all’interno delle scuole e sull’importanza di educare gli studenti riguardo alla sicurezza e alle conseguenze delle loro azioni. Gli insegnanti e il personale scolastico sono ora chiamati a riflettere su come migliorare la supervisione durante le attività scolastiche e a promuovere un ambiente di apprendimento sicuro e responsabile.

La studentessa coinvolta nell’incidente è attualmente sotto osservazione medica, e i familiari stanno seguendo da vicino la sua situazione. La comunità di Avola è in attesa di notizie positive, mentre la vicenda continua a suscitare preoccupazione e interesse tra i genitori e gli studenti dell’istituto.



