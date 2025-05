Bianca Balti: “A settembre credevo di morire, oggi mi sento fortunata dopo 8 mesi dalla diagnosi di cancro”

La celebre modella italiana Bianca Balti è al centro dell’attenzione con la sua apparizione sulla copertina del nuovo numero di Vogue. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla stessa Bianca, attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha espresso la gioia e l’incredulità per questo importante traguardo. Nel settembre 2024, la modella aveva rivelato pubblicamente di essere stata colpita da un cancro alle ovaie in fase avanzata, una notizia che ha segnato l’inizio di un difficile percorso di cure e resilienza. Oggi, dopo mesi di battaglie e speranze, celebra il ritorno alla sua carriera con un messaggio di gratitudine.





Nel post che accompagna l’annuncio della copertina, Bianca Balti ha scritto: “Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue”. Queste parole cariche di entusiasmo aprono un racconto che riflette il difficile cammino affrontato nell’ultimo anno. La diagnosi ricevuta a settembre 2024 aveva fatto temere il peggio: “A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue. Dammi un pizzicotto per favore… Sono troppo fortunata”, ha aggiunto nel suo messaggio.

La vicenda personale della modella ha suscitato grande interesse e ammirazione da parte del pubblico, non solo per il coraggio dimostrato nel condividere pubblicamente ogni fase della sua malattia, ma anche per la determinazione con cui ha affrontato le sfide legate al tumore. Nonostante la gravità della situazione iniziale, Bianca Balti ha scelto di rendere partecipi i suoi fan delle difficoltà e dei successi, utilizzando i social media come piattaforma per raccontare la sua esperienza.

Di recente, la modella ha condiviso un momento particolarmente significativo del suo percorso di recupero: il taglio dei capelli per la prima volta dopo la ricrescita. In un video pubblicato su Instagram all’inizio di maggio, Bianca ha mostrato con emozione questo gesto simbolico, dichiarando: “È la prima volta dopo che mi sono ricresciuti”. Questo semplice atto rappresenta per lei un ulteriore passo verso la normalità e una nuova fase della sua vita.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair più di un mese fa, Bianca Balti ha parlato apertamente delle difficili decisioni legate alla sua salute. Nonostante fosse consapevole dei rischi associati alla sua condizione, ha scelto di non rimuovere le ovaie, spiegando: “Non voglio sentirmi in colpa, non voglio più accettare questa critica. Ricordo il dolore grandissimo che provavo quando mi scrivevano alcuni dottori che si dichiaravano stupiti perché non mi ero messa in sicurezza. Le loro parole mi facevano sentire sbagliata. Ovviamente quando hanno visto la massa tumorale al pronto soccorso è la prima cosa che ho pensato anche io, perché sapevo di essere predisposta”.

La storia di Bianca Balti è diventata un esempio di forza e speranza per molte persone che affrontano situazioni simili. La sua decisione di condividere apertamente ogni aspetto del suo percorso ha avuto un impatto significativo, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro.

Oggi, con il ritorno sulle scene internazionali grazie alla copertina di Vogue, Bianca Balti dimostra che è possibile rinascere anche dopo momenti estremamente difficili. Il suo messaggio di gratitudine e ottimismo rappresenta un incoraggiamento per chiunque stia attraversando periodi complicati, ricordando che con determinazione e supporto è possibile superare anche le sfide più dure.